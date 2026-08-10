Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Canberra

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ 9-12/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Sydney (Australia), tối 10/8 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ ngày 9-12/8/2026, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Canberra có đại diện của Toàn quyền Australia Jeff Barnes; đại diện của Thủ tướng Australia, Bộ trưởng phụ trách tài nguyên, Bộ trưởng phụ trách Bắc Australia Madeleine King; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng và Nội các Justin Hayhurst; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và phu nhân; Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024), quan hệ Việt Nam-Australia đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến Canberra, tiếp tục chương trình thăm Australia Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Australia, tối 10/8/2026 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Thủ đô Canberra.