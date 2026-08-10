Quy định nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống ma túy

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, ký Quyết định số 104/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 9/8/2026 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Quy chế này quy định về nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ phối hợp công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Ban Chỉ đạo Trung ương).

Nguyên tắc làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương

Ban Chỉ đạo Trung ương chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo trong quản lý, điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Trung ương làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu; tập thể thảo luận, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Phân công rõ trách nhiệm bảo đảm không chồng chéo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương. Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tham gia, thực hiện đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và kịp thời báo cáo, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Quy chế này.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương

Trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương được giao tại Điều 2 Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 22/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương, gồm ban hành, chỉ đạo thực hiện Chương trình công tác hằng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương; quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương; chỉ đạo Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các nhiệm vụ được phân công; chỉ đạo việc điều phối, phối hợp công tác giữa các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; ký hoặc phân công Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương ký các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương được Ủy quyền Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xử lý các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (Chương trình mục tiêu quốc gia) được phân công theo dõi; ủy quyền Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì tổ chức các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý, tổng hợp chung Chương trình mục tiêu quốc gia; chủ trì, phối hợp với các cơ quan chủ dự án và cơ quan có liên quan xây dựng Chương trình công tác hằng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương; tổng hợp báo cáo về kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình công tác hằng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ngoài ra, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương còn phối hợp với các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương; chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất đối với vấn đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia; kịp thời báo cáo, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương đối với những vấn đề phát sinh.

Chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống phần mềm quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia; hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chế độ báo cáo trên hệ thống.

Quan hệ phối hợp công tác

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương tham gia các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo Trung ương và thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phân công.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngoài ra, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và kế hoạch triển khai các dự án thành phần, nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về kết quả, tiến độ thực hiện, các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia./.

Tăng cường trao đổi giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy Các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy đã họp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp quý 1, nhằm phân tích tình hình thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất các phương án hành động.