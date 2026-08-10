Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8, tại trụ sở Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố do đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố dẫn đầu đã đến viếng và ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ trần ngày 8/8, hưởng thọ 70 tuổi.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố và nhân dân Thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang ghi sổ tang bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; người bạn, người đồng chí vô cùng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Trần Lưu Quang nhấn mạnh sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, là mất mát không thể bù đắp của gia quyến đồng chí. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mất đi một người đồng chí thân thiết, luôn dành sự quan tâm đặc biệt với việc giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, trong đó có quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Lào.

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Thành phố, đồng chí Trần Lưu Quang chân thành gửi đến Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane lời chia buổi sâu sắc nhất.

Cùng ngày, nhiều đoàn đại biểu của các cơ quan, đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh đã đến trụ sở Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane./.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng cống hiến to lớn của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

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