Phát huy vai trò KOL, KOC trong xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn

Chiều 10/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị KOL (người có ảnh hưởng trên không gian mạng) và ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề “Kiến tạo niềm tin số trong kỷ nguyên AI: Phát huy trách nhiệm KOL trong xây dựng không gian mạng văn minh-lành mạnh-an toàn."

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lâm Khải Hoàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh không gian số và đời sống số đã trở thành một phần không thể tách rời của xã hội, hiện diện trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng đến văn hóa, giải trí, an sinh xã hội. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng số, người có ảnh hưởng trên không gian mạng và doanh nghiệp truyền thông ngày càng có khả năng tác động trực tiếp, nhanh chóng, sâu rộng đến nhận thức, cảm xúc, lựa chọn và hành vi của công chúng. Vì vậy, xây dựng môi trường số văn minh, an toàn, đáng tin cậy không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước hay lực lượng chuyên trách mà cần trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó KOL giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Thực hiện chủ trương của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an về phát động xây dựng Liên minh “Niềm tin số," Công an Thành phố tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương trên địa bàn, hướng tới hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên, thực chất giữa cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng Công an với cộng đồng người có ảnh hưởng, doanh nghiệp truyền thông và các nền tảng số.

Đại tá Lâm Khải Hoàn nhấn mạnh, việc xây dựng Liên minh “Niềm tin số” cũng thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy, từ quản lý đơn thuần sang đồng hành, kiến tạo; từ xử lý khi vi phạm xảy ra sang chủ động hướng dẫn người dân chấp hành pháp luật; từ những nỗ lực riêng lẻ sang huy động sức mạnh tổng hợp của hệ sinh thái số. Niềm tin ấy được tạo nên từ thông tin trung thực, hành vi có trách nhiệm, sự thượng tôn pháp luật và tinh thần đồng hành giữa Nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng và cộng đồng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban Điều hành Câu lạc bộ Niềm tin số Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết câu lạc bộ được thành lập với sự phối hợp của Công an Thành phố, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nền tảng số và cộng đồng người có sức ảnh hưởng. Câu lạc bộ hướng tới xây dựng diễn đàn đồng hành và mạng lưới hành động thực chất, nơi cơ quan quản lý, lực lượng công an, nghệ sỹ, KOL, KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng), doanh nghiệp, nền tảng số, báo chí, chuyên gia và cộng đồng sáng tạo nội dung có thể trao đổi, cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và cùng kiến tạo văn hóa số.

Câu lạc bộ sẽ tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và kỹ năng an toàn số; hỗ trợ nhận diện tin giả, thông tin xấu độc, lừa đảo trực tuyến, nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo; đồng thời cập nhật cho nghệ sỹ, KOL, KOC, doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung các quy định về quảng cáo, thương mại điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền và trách nhiệm chia sẻ thông tin.

Câu lạc bộ cũng hướng tới xây dựng mạng lưới phát hiện, cảnh báo và phối hợp xử lý thông tin vi phạm trên không gian mạng, kết nối cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp và nền tảng số để kịp thời cảnh báo các dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, phát tán tin giả, quảng cáo sai sự thật.

Ông Nguyễn Minh Hùng đề nghị các thành viên tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức; thận trọng, kiểm chứng trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin; đồng thời sử dụng uy tín và sức ảnh hưởng để bảo vệ người dùng mạng, lan tỏa những giá trị tích cực và củng cố niềm tin xã hội trên không gian mạng.

Á hậu Thúy Vân cam kết phát huy sức ảnh hưởng và tâm huyết để cùng Câu lạc bộ Niềm tin số Thành phố Hồ Chí Minh lan tỏa thông điệp an toàn số đến cộng đồng. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Dịp này, Á hậu Quốc tế Thúy Vân chia sẻ góc nhìn từ 3 vai trò là người sáng tạo nội dung, chủ doanh nghiệp và người mẹ, qua đó nhấn mạnh sức ảnh hưởng trên không gian mạng luôn đi cùng trách nhiệm. Những thông tin sai lệch, hành vi giả mạo thương hiệu, lừa đảo trực tuyến có thể gây tổn hại đến doanh nghiệp; trong khi trẻ em cũng đứng trước nhiều nguy cơ từ nội dung độc hại, bạo lực mạng và các thủ đoạn lừa đảo.

Thúy Vân khẳng định sẽ tham gia Câu lạc bộ Niềm tin số Thành phố Hồ Chí Minh, sử dụng sức ảnh hưởng cá nhân và nguồn lực doanh nghiệp để lan tỏa thông điệp an toàn số đến cộng đồng, đồng thời kêu gọi doanh nhân, nhà sáng tạo nội dung và phụ huynh cùng xây dựng môi trường mạng an toàn.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra tọa đàm “Kiến tạo niềm tin số trong kỷ nguyên AI - Phát huy trách nhiệm KOL trong xây dựng không gian mạng văn minh-lành mạnh-an toàn," với sự tham gia của MC Phan Tô Ny, ông Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc TikTok Việt Nam, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng tá Đỗ Minh Kim - Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an.

Tọa đàm tập trung trao đổi về trách nhiệm của KOL, KOC, nghệ sỹ và nhà sáng tạo nội dung trong kiểm chứng thông tin, tuân thủ pháp luật, sử dụng sức ảnh hưởng có trách nhiệm, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh và không gian mạng văn minh, an toàn./.

Phát huy sức ảnh hưởng tích cực của KOL, củng cố 'lá chắn niềm tin' của xã hội Hội nghị mong muốn gửi đi thông điệp: Ảnh hưởng đi cùng trách nhiệm, giá trị thật quan trọng hơn con số ảo. Đây chính là lời kêu gọi các KOL chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, văn minh.