Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1519/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.

Quyết định nêu rõ thành lập Ủy ban quốc gia về an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không (Ủy ban) là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch Thường trực là Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Các Phó Chủ tịch gồm 1 lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng; 1 Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách công tác an ninh; 1 Thứ trưởng Bộ Xây dựng phụ trách lĩnh vực hàng không dân dụng.

Các Ủy viên là đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban

Theo Quyết định, Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chủ trương, chính sách, cơ chế, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện các điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không.

Ủy ban có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, điều phối việc triển khai Chương trình quốc gia về đơn giản hóa thủ tục hàng không; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả tạo thuận lợi hàng không.

Chỉ đạo, điều phối việc triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không; chỉ đạo công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy khẩn nguy an ninh cấp quốc gia theo quy định của pháp luật. Đối với trường hợp hành vi can thiệp bất hợp pháp là hành vi khủng bố vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đôn đốc việc thực hiện đánh giá rủi ro và mức độ, nguy cơ uy hiếp an ninh hàng không theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện; chỉ đạo, điều phối hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không và tạo thuận lợi hàng không; chỉ đạo triển khai các hoạt động hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Chế độ làm việc

Ủy ban làm việc theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Chủ tịch Ủy ban ban hành; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chủ tịch Ủy ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, giải quyết công việc của Ủy ban; các Phó Chủ tịch và các thành viên Ủy viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Căn cứ nội dung, tính chất công việc, Chủ tịch Ủy ban hoặc Phó Chủ tịch Thường trực được Chủ tịch Ủy ban ủy quyền quyết định mời đại diện doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức quốc tế và các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia các cuộc họp hoặc tham gia ý kiến đối với các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.

Bộ Công an là Cơ quan Thường trực của Ủy ban.

Giúp việc Cơ quan Thường trực Ủy ban có Văn phòng Thường trực Ủy ban đặt tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Văn phòng Thường trực không phải là tổ chức hành chính độc lập, sử dụng bộ máy, biên chế, kinh phí và các điều kiện bảo đảm của Cục Quản lý xuất nhập cảnh để thực hiện nhiệm vụ; không làm phát sinh tổ chức và biên chế mới./.

Bộ Công an ra mắt Trung tâm An ninh hàng không quốc gia Là cơ quan chủ trì, Bộ Công an cam kết triển khai công tác an ninh hàng không chặt chẽ, hiệu quả, đảm bảo hoạt động hàng không dân dụng diễn ra liên tục, an toàn.

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