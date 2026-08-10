Gần 2 triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh được khám sức khỏe miễn phí

Đến ngày 10/8, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khỏe cho gần 2 triệu người dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều địa phương có tỷ lệ khám cao hơn 60% dân số vẫn còn một số nơi có tỷ lệ rất thấp, chưa đạt 5%.

Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tiến độ Chương trình khám sức khỏe toàn dân đang tăng tốc. Nếu như trong giai đoạn đầu, trung bình chỉ có khoảng 30.000-40.000 người được khám sức khỏe mỗi tuần thì trong 3 tuần gần đây, số người được khám đã tăng lên 300.000-400.000 người/tuần.

Kết quả này cho thấy tốc độ triển khai chương trình đã tăng mạnh so với giai đoạn đầu, độ bao phủ ngày càng được mở rộng nhờ vào sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, cơ sở y tế và sự hưởng ứng của người dân.

Hiện 6 địa phương có tỷ lệ người được khám sức khỏe cao nhất Thành phố gồm: phường Phước Thắng (63,83%), xã An Nhơn Tây (52,77%), đặc khu Côn Đảo (52,36%), xã Thạnh An (48,12%), xã Xuân Thới Sơn (41,04%) và xã Long Hải (40,11%). Đây là những địa phương duy trì được tiến độ tốt và tạo khoảng cách khá rõ so với mặt bằng chung của Thành phố.

Tuy nhiên đến ngày 10/8, toàn Thành phố vẫn còn 2 phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 5%, đó là: phường Bến Thành (3,34%) và phường Bàn Cờ với (4,86%).

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng cách giữa phường Phước Thắng (63,83%) và phường Bến Thành (3,34%) cho thấy tiến độ triển khai chương trình giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch lớn. Song, tín hiệu tích cực là tại một số địa phương có tỷ lệ tích lũy thấp đã bắt đầu tăng nhanh số người được khám trong tuần qua.

Cụ thể như: phường Gia Định tuần qua đã khám được 2.717 người, phường Cầu Ông Lãnh 2.360 người, phường Tây Thạnh 1.522 người và phường Chánh Hưng 1.343 người. Nếu tiếp tục duy trì cường độ triển khai trong những tuần tới, khoảng cách giữa các địa phương có thể từng bước được thu hẹp.

“Với gần 2 triệu người đã được khám sức khỏe và tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử, Chương trình khám sức khỏe toàn dân của Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh. Chúng tôi cố gắng tiếp tục duy trì mức 300.000 - 400.000 người được khám mỗi tuần và dần thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương, tập trung hỗ trợ những nơi còn chậm, từng bước mở rộng độ bao phủ để ngày càng nhiều người dân Thành phố được khám sức khỏe và quản lý sức khỏe liên tục,” ông Tăng Chí Thượng thông tin.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian tới, các địa phương có tỷ lệ khám còn thấp cần tiếp tục rà soát danh sách người dân chưa được khám; tăng cường truyền thông, vận động; bố trí thời gian và địa điểm khám thuận tiện; tổ chức khám ngoài giờ khi cần thiết; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ.

Các địa phương đã đạt tỷ lệ cao tiếp tục rà soát những nhóm dân cư chưa được tiếp cận chương trình, nhất là người cao tuổi, người khuyết tật, người gặp khó khăn trong đi lại và các nhóm dân cư đặc thù, bảo đảm từng bước mở rộng độ bao phủ và không bỏ sót người dân./.

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