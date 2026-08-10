Khẩn cấp cứu bệnh nhân sốt rét ác tính trở về từ châu Phi

Ngày 10/8, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị vừa liên hệ khẩn cấp với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều chuyển thuốc đặc trị Artesunate, cứu sống một bệnh nhân mắc sốt rét ác tính.

Đáng chú ý, hành trình vận chuyển thuốc Artesunate từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cuộc chạy đua từng giờ giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

Tiến sỹ, bác sỹ Hồ Đặng Trung Nghĩa, Trưởng Khoa Nhiễm Việt-Anh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, cho biết chiều 23/7, một nam bệnh nhân (30 tuổi, ngụ Cần Thơ) được chuyển đến với chẩn đoán sốt rét ác tính thể vàng da.

Trước đó, người bệnh này đi làm việc tại Nigieria. Ba ngày trước khi lên máy bay về Việt Nam, người bệnh xuất hiện sốt, run, vã mồ hôi nhưng không đi khám.

Sau khi bay về Thành phố Hồ Chí Minh, người bệnh đi khám ở phòng khám tư phát hiện ký sinh trùng sốt rét. Sau đó, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán người bệnh mắc sốt rét ác tính và chuyển tiếp sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Thời điểm nhập viện, người bệnh có nguy cơ đe dọa tính mạng, bắt buộc phải sử dụng thuốc đặc trị Artesunate. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc này là nguồn thuốc Artesunate ở khu vực phía Nam đã hết.

Trong tình thế cấp bách, lãnh đạo và các y, bác sỹ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã khẩn trương liên hệ đến các bệnh viện trên toàn quốc để tìm thuốc. May mắn, các bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phản hồi còn thuốc Artesunate. Ngay lập tức, Khoa Dược, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chủ động phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai để hoàn tất các thủ tục nhượng thuốc.

Trước yêu cầu khẩn cấp, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã huy động các mối liên hệ xã hội để hỗ trợ vận chuyển thuốc về Thành phố Hồ Chí Minh sớm nhất. Lúc này, một tình nguyện viên là người quen của nhân viên Công tác xã hội (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) đã sẵn sàng đến Bệnh viện Bạch Mai nhận thuốc và trực tiếp đưa thuốc ra sân bay Nội Bài.

Tại sân bay, nhờ sự hỗ trợ của Tổng Công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), thuốc được vận chuyển từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh. Song song đó, bệnh viện tiếp tục bố trí xe và nhân viên trực dược đến sân bay Tân Sơn Nhất để sẵn sàng tiếp nhận thuốc ngay khi máy bay hạ cánh.

Sau 2 giờ đồng hồ, thuốc Artesunate đã được vận chuyển thành công về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sỹ ngay lập tức sử dụng cho người bệnh. Đến nay, sau quá trình điều trị tích cực và theo dõi, sức khỏe của người bệnh đã hồi phục tốt, tình trạng ổn định và đáp ứng điều trị khả quan.

“Kết quả này là niềm vui lớn đối với người bệnh, gia đình và toàn thể êkíp; đồng thời cho thấy những nỗ lực khẩn trương, sự phối hợp trách nhiệm và quyết tâm không bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị đã được đền đáp xứng đáng,” bác sỹ Hồ Đặng Trung Nghĩa chia sẻ.

Theo bác sỹ Hồ Đặng Trung Nghĩa, câu chuyện vận chuyển thuốc Artesunate xuyên đêm không chỉ thể hiện năng lực xử lý tình huống khẩn cấp của các đơn vị y tế mà còn cho thấy sức mạnh của tinh thần trách nhiệm, sự kết nối và lòng nhân ái. Một lọ thuốc được chuyển đi qua hàng nghìn km - một chuyến bay mang theo niềm hy vọng. Và phía cuối hành trình là người bệnh có thêm cơ hội được sống./.

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