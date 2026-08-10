Từ năm 2027, đưa vào vận hành Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030” (Đề án).

Đề án đặt mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện đồng bộ, hiện đại đảm bảo tiếp nhận, xử lý và điều phối cấp cứu kịp thời; nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ cấp cứu của người dân và tăng cường phối hợp liên ngành giữa các lực lượng tham gia cấp cứu, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tàn tật do tai nạn, thương tích và các tình trạng cấp cứu.

100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 hoàn thiện khung pháp lý và các cơ chế chính sách về tổ chức, hoạt động chuyên môn, cơ chế đầu tư, tài chính cấp cứu ngoại viện.

Đảm bảo về tổ chức và vận hành mạng lưới cấp cứu ngoại viện toàn quốc: 100% tỉnh, thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cấp cứu của từng địa phương; 100% tỉnh, thành phố triển khai quy chế phối hợp liên ngành giữa Y tế, Công an, Quân đội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chính quyền địa phương trong tiếp nhận thông tin, điều phối, tiếp cận hiện trường, sơ cứu, cấp cứu, vận chuyến và bàn giao người bệnh.

Triển khai Nền tảng quản lý cấp cứu ngoại viện toàn quốc, hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào vận hành từ năm 2027; đảm bảo kết nối, liên thông dữ liệu và phối hợp vận hành với nền tảng tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 do Bộ Công an xây dựng.

Tối thiểu 75% nhân viên y tế tại Trạm Y tế cấp xã được đào tạo, tập huấn về cấp cứu ngoại viện; phổ cập kiến thức về sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho tối thiểu 3% dân số, trong đó tối thiểu 1% dân số được đào tạo thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu; đầu tư và đưa vào triển khai sử dụng trong hệ thống cấp cứu ngoại viện tối thiểu 1 xe cứu thương đạt chuẩn/100.000 dân.

Nâng cao chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện, phấn đấu thời gian xuất xe cứu thương không quá 5 phút kể từ khi có quyết định điều xe đối với trường hợp cấp cứu nguy kịch; phấn đấu 100% cuộc gọi cấp cứu được tiếp nhận, hỗ trợ tư vấn, điều phối cấp cứu kịp thời, phù hợp với tình trạng người bệnh và yêu cầu thực tiễn...

Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và thiết lập mô hình cấp cứu ngoại viện

Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những nhiệm vụ, giải pháp Đề án đặt ra là hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách và thiết lập mô hình cấp cứu ngoại viện.

Trong đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chuyên môn về cấp cứu ngoại viện; ban hành quy định về tổ chức hệ thống, nhân lực, phương tiện, thiết bị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng và mạng lưới sơ cứu, cấp cứu ban đầu; hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, điều phối, vận chuyển cấp cứu; cơ chế chia sẻ, kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành.

Hoàn thiện cơ chế tài chính cấp cứu ngoại viện; nghiên cứu Quỹ bảo hiểm y tế từng bước chi trả dịch vụ cấp cứu ngoại viện phù hợp với lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế và khả năng cân đối của Quỹ bảo hiểm y tế, đảm bảo khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân. Nghiên cứu, đề xuất ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phù hợp với chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện cho một số đối tượng chính sách xã hội.

Cụ thể, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến nội dung cấp cứu ngoại viện. Hoàn thành trong tháng 12/2026.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và địa phương xây dựng các quy định, hướng dẫn về nhân lực, phương tiện, thiết bị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, điều phối, vận chuyển cấp cứu; cơ chế chia sẻ, kết nối, khai thác dữ liệu phục vụ quản lý, vận hành cấp cứu ngoại viện. Hoàn thành trong tháng 3/2027.

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cấp cứu ngoại viện

Xây dựng, hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cấp cứu ngoại viện; ban hành theo thẩm quyền chương trình đào tạo cấp cứu viên ngoại viện, tổng đài viên cấp cứu ngoại viện, các chương trình cập nhật kiến thức y khoa liên tục, đào tạo ngắn hạn về cấp cứu ngoại viện và sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho cộng đồng.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về vị trí việc làm, tiêu chuẩn năng lực, đào tạo, cấp phép hành nghề và các quy định có liên quan đối với nhân lực cấp cứu ngoại viện, đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện.

Nghiên cứu lồng ghép nội dung đào tạo, thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu ban đầu vào chương trình giáo dục tăng cường đối với học sinh từ cấp trung học cơ sở trở lên.

Khuyến khích xã hội hóa, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cấp cứu ngoại viện.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế xây dựng danh mục ngành đào tạo cấp cứu viên ngoại viện trình độ cao đẳng, đại học. Thời gian hoàn thành tháng 12/2027.

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng chương trình đào tạo chuẩn hóa năng lực cấp cứu ngoại viện cho nhân viên y tế và chương trình đào tạo cấp cứu ngoại viện, sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho cộng đồng. Thời gian hoàn thành tháng 6/2027./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Lan tỏa nghĩa tình từ mô hình xe cấp cứu miễn phí Ông Võ Minh Cường đã duy trì mô hình xe cấp cứu miễn phí suốt 5 năm, cứu sống hàng nghìn người, góp phần xây dựng cộng đồng nhân ái, nghĩa tình.

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