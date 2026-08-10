TP Hồ Chí Minh: Cứu 3 trẻ bị rối loạn đông máu do ăn phải thịt chuột dính độc

Ngày 10/8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đơn vị vừa điều trị thành công cho 3 trẻ em là 3 chị em trong một gia đình bị rối loạn đông máu với chẩn đoán ngộ độc thức ăn nghi do ăn phải thịt chuột dính độc.

Theo lời kể của gia đình, 3 chị em gồm bé gái tên V. (10 tuổi), bé gái tên H. (9 tuổi) và bé trai tên Â. (7 tuổi) được gia đình nướng thịt chuột đồng cho ăn liên tục trong 7 ngày.

Ngay sau đó, cả 3 trẻ bị đau bụng, ói, tiêu chảy, xuất hiện vết bầm da rải rác toàn thân ở các khu vực tay, đùi, cẳng chân, mông, bụng.

Riêng bé trai 7 tuổi nôn ra máu đen, bụng chướng, nước tiểu màu đỏ. Gia đình đưa các trẻ nhập bệnh viện địa phương, được chẩn đoán ngộ độc thức ăn, rối loạn đông máu, xử trí bằng truyền dịch, kháng sinh. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 3 em có tình trạng rối loạn đông máu ngoại sinh tăng và được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, các em được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột nghi loại siêu warfarin - loại thuốc có độc tính mạnh, có trong thuốc diệt chuột. Đây là chất độc có thể tồn tại nhiều tuần, nhiều tháng trong mô cơ thể.

Ngay lập tức, các bác sỹ tiến hành rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và xét nghiệm chức năng đông máu mỗi ngày. Nhận thấy tình trạng rối loạn đông máu diễn tiến nặng dần, 3 trẻ em được truyền vitamin K1 tĩnh mạch, sau đó cho uống vitamin K1 liều cao 20mg mỗi 6 giờ, điều chỉnh điện giải, toan kiềm.

Trong số 3 chị em, bé trai tên Â. (7 tuổi) bị suy hô hấp nên được đặt nội khí quản giúp thở. Bệnh nhi này cũng được truyền huyết tương tươi đông lạnh, truyền máu vì có biểu hiện xuất huyết nặng: tràn máu màng phổi, tiểu máu, nôn ra máu, tụ máu quanh bao thận và khoang sau phúc mạc.

Sau gần 3 tuần điều trị tích cực, tình trạng các em ổn định dần, không còn biểu hiện xuất huyết trên lâm sàng, xét nghiệm chức đông máu về gần bình thường, bé trai 7 tuổi cũng được cai máy thở. Các em tiếp tục được điều trị vitamin K1 uống và theo dõi thêm.

Bác sỹ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, siêu warfarin (superwarfarin) là thuật ngữ y học dùng để chỉ các chất chống đông máu kháng vitamin K thế hệ mới. Các hợp chất siêu warfarin chủ yếu được sử dụng làm thuốc diệt chuột hoặc thuốc trừ sâu.

Ngộ độc siêu warfarin do ăn, uống nhầm hoặc thực phẩm bị nhiễm độc gây rối loạn đông máu, có thể dẫn đến tử vong nếu không điều trị kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần chọn thực phẩm an toàn cho trẻ, có nguồn gốc sản xuất rõ ràng và được cấp phép của các cơ quan thẩm quyền./.

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