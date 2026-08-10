Lâm Đồng phấn đấu hoàn thành sớm việc lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ

Chiều 10/8, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đã đến kiểm tra, thăm, động viên và tặng quà các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ trong Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận (xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng).

Sau khi thực hiện lễ viếng và kiểm tra thực tế công tác khai quật, lấy mẫu ở từng tổ, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia nhiệm vụ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sớm hơn so với dự kiến; đồng thời, yêu cầu các lực lượng phát huy tinh thần trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, phần việc một cách tỉ mỉ, chỉn chu, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện sự trân trọng, thành kính đối với các anh hùng liệt sỹ và người đã khuất.

Mục tiêu cao nhất là sớm xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, trả lại tên, tuổi và quê hương cho các Anh hùng liệt sỹ, góp phần xoa dịu nỗi đau, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình.

Động viên các cán bộ, chiến sỹ đang trực tiếp làm nhiệm vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, các đồng chí xem đây là một nhiệm vụ chính trị cao cả, đáng tự hào và hãy thực hiện bằng cả trái tim, tình cảm.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng), cho biết Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận là nghĩa trang liệt sỹ cuối cùng và cũng là nơi có số phần mộ cần xác định thông tin nhiều nhất ở tỉnh Lâm Đồng. Nghĩa trang có gần 9.000 mộ, trong đó 3.431 phần mộ cần xác định thông tin.

Ban Chỉ đạo đã huy động 5 tổ lấy mẫu chuyên trách; đồng thời huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang tỉnh, đội ngũ pháp y, công nghệ thông tin… trực tiếp hỗ trợ công tác khai quật mộ liệt sỹ.

Sau hơn 2 tuần triển khai nhiệm khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ, đến nay đã có 3.177 phần mộ được khai quật, lấy mẫu. Số mẫu sinh phẩm được thu nhận đạt gần 87%. Với khoảng 300 phần mộ còn lại, các lực lượng phấn đấu hoàn thành trước ngày 12/8. Kết quả này dự kiến giúp nhiệm vụ lấy mẫu hoàn thành sớm hơn khoảng 3 tháng so với kế hoạch ban đầu là kết thúc vào ngày 15/11.

Trong chiều cùng ngày, Đoàn công tác của Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, số hóa thông tin hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Thuận.

Đại tá Dương Công Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, khẩn trương của cán bộ, chiến sỹ và các lực lượng tham gia; đồng thời, mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần “Vượt nắng, thắng mưa," phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần sớm xác định danh tính các liệt sỹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và đồng đội.

Dịp này, đoàn đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sỹ trong tổ công tác khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhiệm vụ khai quật và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ./.

Hành trình nối những cuộc đoàn viên, đưa các Anh hùng liệt sỹ về với gia đình Các lực lượng đang làm việc với 100% sức lực, bằng tất cả tình cảm thiêng liêng dành cho các Anh hùng liệt sỹ và ước nguyện trả lại tên cho các anh, đáp ứng sự mong mỏi của gia đình thân nhân liệt sỹ.