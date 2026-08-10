Bộ Giáo dục-Đào tạo yêu cầu địa phương bảo đảm đủ giáo viên sau sắp xếp trường học

Hôm nay, 10/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản số 5243/BGDĐT-NGCBQLGD gửi tới ủy ban nhân dân các tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện công tác quản lý đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục trong bối cảnh sắp xếp trường học.

Theo đó, để bảo đảm đủ đội ngũ thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục, đồng thời rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục; tuyển đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp.

Bộ nhấn mạnh nguyên tắc “ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu các địa phương xác định cụ thể số lượng nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với biên chế được giao và định mức quy định để thực hiện chế độ hợp đồng lao động theo quy định.

Các địa phương được yêu cầu bố trí nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng lao động, đồng thời không để xảy ra tình trạng giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy, giáo dục do thiếu nhân sự hỗ trợ giáo dục.

Theo yêu cầu của Chính phủ, các trường học sẽ giảm tối thiểu 30% đầu mối, khu vực thuận lợi giảm 50% đầu mối. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bộ cũng đề nghị các địa phương khẩn trương ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo làm căn cứ bố trí đội ngũ trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục; quy định rõ việc bố trí công tác sau khi kết thúc thời hạn điều động và bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động.

Việc sử dụng đội ngũ hiện có cần được thực hiện linh hoạt, hiệu quả thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái, dạy liên trường hoặc các hình thức phù hợp khác, nhằm bảo đảm đủ giáo viên cho các cơ sở giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ.

Về bố trí, sắp xếp hiệu trưởng, giám đốc, phó hiệu trưởng, phó giám đốc và nhân sự hỗ trợ giáo dục khi thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thực hiện theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP ngày 5/8/2026 của Chính phủ.

Các quy định về cơ cấu, số lượng và chính sách tại Nghị quyết này chỉ áp dụng đối với đội ngũ tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện sắp xếp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến sẽ có khoảng 11.000 cán bộ quản lý giáo dục trở lại đứng lớp. (Ảnh: TTXVN)

Đối với các cơ sở giáo dục không thực hiện sắp xếp, không áp dụng các quy định mới về cơ cấu, số lượng và chính sách theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP; tiếp tục giữ ổn định đội ngũ hiện có, trừ trường hợp bắt buộc phải bố trí lại theo quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm điều kiện triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Về bổ nhiệm chức danh, xếp lương và bố trí bậc nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc bố trí bậc nghề nghiệp được thực hiện sau khi vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định mới.

Trong thời gian chưa phê duyệt vị trí việc làm theo quy định mới, các địa phương tiếp tục tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ theo các quyết định phê duyệt vị trí việc làm đã ban hành trước ngày 1/7/2026. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các quy định về định mức số lượng người làm việc, chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để làm căn cứ xây dựng, phê duyệt vị trí việc làm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết đang xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Đối với một số trường hợp bổ nhiệm lại và xếp lại lương, việc thực hiện sẽ được hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

Về chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo được cấp trước ngày 31/12/2026 theo quy định sẽ được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở cấp học, trình độ đào tạo tương ứng.

Do Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nên hiện tại chưa yêu cầu giáo viên phải có ngay chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Đối với các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo quy định trước đây, những khóa đã được cử tham gia phải hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các địa phương tiếp tục thực hiện những đề án, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2026 đến hết ngày 31/12/2026 theo quy định./.

Hà Nội sắp xếp trường học - cuộc chuyển đổi về tư duy quản trị giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo thí điểm sắp xếp các cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 30/8 để vận hành từ năm học 2026-2027 nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả nguồn lực.