Tuyển sinh Đại học năm 2026: Vì sao điểm ngành công nghệ chạm trần?

Học bổng theo Nghị định 179 của chính phủ cho các ngành khoa học công nghệ chiến lược cùng nhu cầu từ thị trường lao động cao đã tạo sức hút lớn với thí sinh, đưa điểm chuẩn ngành công nghệ lập đỉnh.

Theo công bố của các cơ sở giáo dục đại học, điểm chuẩn khối ngành công nghệ năm nay tăng mạnh với các đỉnh liên tiếp được thiết lập, thậm chí "chạm trần".

Theo các chuyên gia, việc điểm chuẩn khối ngành công nghệ "thống trị" bảng xếp hạng điểm chuẩn đã cho thấy hiệu quả của Nghị định 179 của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Việc ban hành Nghị định 179 là một trong các giải pháp cụ thể của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị với yêu cầu "có cơ chế, chính sách hấp dẫn về tín dụng, học bổng và học phí để thu hút học sinh, sinh viên giỏi theo học các lĩnh vực toán học, vật lý, sinh học, hoá học, kỹ thuật và công nghệ then chốt".

Ngành công nghệ lập đỉnh

Ngành Trí tuệ nhân tạo của Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điểm chuẩn sau quy đổi lên đến 30/30 điểm, dẫn đầu cả nước.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, tất cả 7 ngành thuộc lĩnh vực công nghệ đều có điểm chuẩn rất cao, từ 27,54 điểm trở lên, tương đương với thí sinh phải đạt trung bình gần 9,84 điểm/môn mới đỗ. Đặc biệt, điểm chuẩn ngành Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) tiệm cận mức tuyệt đối với 29,54 điểm/30 điểm. Ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn 29,27 điểm; ngành An toàn không gian số có điểm chuẩn là 29,01 điểm.

Tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn nhóm ngành công nghệ cũng dẫn đầu với mức từ 80/100 điểm trở lên. Trong đó, ngành Kỹ thuật Bán dẫn có điểm chuẩn cao nhất với 85,8 điểm; Khoa học Máy tính 85,45 điểm; Khoa học Dữ liệu 84,97 điểm; Kỹ thuật Máy tính 84,98 điểm.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn nhóm ngành công nghệ cũng rất cao. Ngành khoa học máy tính chương trình tiên tiến là 97,73/100, tương đương 29,32/30 điểm; ngành Trí tuệ nhân tạo đạt 28,68/30 điểm, tương đương 95,60/100; Thiết kế vi mạch đạt 27,93/30 điểm, tương đương 93,10/100.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại triển lãm sản phẩm đổi mới sáng tạo. (Ảnh: Vietnam+)

Các ngành lĩnh vực công nghệ cao cũng có điểm chuẩn cao. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá là 28,98 điểm; Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano 28,64 điểm; ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông 28,57 điểm.

Tại Trường Đại học Giao thông vận tải, năm nay, điểm chuẩn ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (chuyên ngành Tự động hóa, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa giao thông) vươn lên dẫu đầu toàn trường với 26,5 điểm, "soán ngôi" ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Sức hút từ học bổng

Theo các chuyên gia, việc điểm chuẩn khối ngành công nghệ tăng đã được dự báo từ trước do sức hút từ các chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ và thực tế nhu cầu nhân lực của ngành này.

Nghị định 179/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược, áp dụng từ tháng 9/2026. Theo đó, mức học bổng cho chương trình đại học từ 3,7 triệu đến 5,5 triệu/tháng đồng tùy chương trình đào tạo. Theo Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, chỉ tính riêng năm 2026, dự kiến ngân sách chi học bổng theo Nghị định 179 là khoảng 1.300 tỷ đồng.

(Nguồn: Bộ Giáo dục-Đào tạo)

Sức hút từ chính sách học bổng thể hiện ngay từ khâu đăng ký nguyện vọng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 38% trong tổng số hơn 874.000 em đã đăng ký xét tuyển vào các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc Nghị định 179 với gần 1,3 triệu nguyện vọng.

Theo Giáo sư Nguyễn Tiến Thảo, dữ liệu nhóm ngành máy tính và công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên cho thấy những tín hiệu đáng chú ý gắn với xu hướng phát triển trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, có 154.016 thí sinh đăng ký vào lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin với hơn 415.000 nguyện vọng. Theo đó, gần 18% tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển có ít nhất một lựa chọn thuộc lĩnh vực này.

Trong khi số lượng thí sinh đăng ký tăng lên, điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán năm nay tăng mạnh. Tỷ lệ điểm 8 năm nay đạt khoảng 11%, cao hơn rất nhiều so với năm ngoái, tỷ lệ điểm giỏi chưa đến 5%. Điểm trung bình tổ hợp A00 năm nay tăng so với năm ngoái.

Theo Giáo sư Nguyễn Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, việc ban hành Nghị định 179 là bước đi chiến lược đúng hướng để thu hút nhân tài cho các lĩnh vực quan trọng, có tính quyết định trong giai đoạn phát triển tiếp theo khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Việc điểm chuẩn khối ngành công nghệ tăng mạnh đã khẳng định hiệu của Nghị định 179. Điều này góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có yêu cầu về đào tạo nhân lực chất lượng cao./.

Thí sinh rời điểm thi sau môn cuối cùng. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Tuyển sinh đại học 2026: Tốp 15 ngành học có điểm chuẩn cao nhất Xếp số 1 là ngành Trí tuệ nhân tạo, Trường Đại học công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Ngoại thương thống lĩnh bảng xếp hạng với 12 ngành.