Tập trung nguồn lực đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Chiều 10/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về kết quả thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, trong giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ, trong đó 128 hài cốt được tìm thấy tại Campuchia và 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng xác định được danh tính 1 hài cốt liệt sỹ. Các hài cốt liệt sỹ, được tổ chức lễ truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Dốc Bà Đắc.

Bước vào giai đoạn XXVI (mùa khô 2026-2027), từ ngày 29/7 đến 7/8/2026, các Đội K92, K93 tiếp tục tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính. Cụ thể, Đội K92 quy tập 44 hài cốt tại xã Kiên Lương, Đội K93 quy tập 11 hài cốt tại phường Chi Lăng và xã Tri Tôn.

Đối với công tác lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, qua khảo sát 20 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, hiện có 35.945 mộ, có 15.747 mộ chưa xác định được thông tin và chưa lấy mẫu sinh phẩm. Đến ngày 8/8, tỉnh đã tổ chức lấy mẫu 2.258 trường hợp, đạt 14,33%. Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ đã thực hiện được 3.356/4.017 trường hợp, đạt 83,54%.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở, ngành, địa phương và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ phải được tiến hành với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, có thông tin ở đâu là phải triển khai ngay, không để chậm trễ. Khi khảo sát, xác định thông tin có cơ sở, các đơn vị phải nhanh chóng báo cáo và tổ chức tìm kiếm, quy tập; với những thông tin chưa rõ, phải tiếp tục xác minh, đối chiếu, không được bỏ sót.

Đối với những khu vực có nhiều nguồn thông tin về liệt sỹ nhưng qua nhiều năm vẫn chưa xác định chính xác vị trí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức hội thảo, mở rộng thu thập thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân. Riêng khu vực Tràm Dù (hay còn gọi là Rừng Tràm 800), cần chuẩn bị chu đáo việc tổ chức hội thảo, chủ động liên hệ các nhân chứng, kể cả những người đang sinh sống ngoài tỉnh. Trường hợp nhân chứng tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể trực tiếp tham dự, có thể khai thác thông tin qua điện thoại hoặc kết nối trực tuyến, không để bỏ lỡ những nguồn tư liệu quý.

Các đơn vị phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của báo chí và công nghệ trong tìm kiếm thông tin liệt sỹ. Những khu vực cần xác minh phải được thông tin rộng rãi, đồng thời công bố đầu mối, số điện thoại tiếp nhận để cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân thuận lợi cung cấp thông tin.

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu, khi phát hiện di vật hoặc thông tin có giá trị xác định danh tính liệt sỹ, các đơn vị phải kịp thời thông tin để mở rộng khả năng tìm kiếm thân nhân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tăng cường tối đa lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Nếu lực lượng tại chỗ chưa đáp ứng yêu cầu, các đơn vị cần kịp thời báo cáo, đề nghị Quân khu 9 hỗ trợ, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu hài cốt liệt sỹ.

Với số mộ liệt sỹ chưa lấy mẫu sinh phẩm, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể khối lượng, tiến độ cho từng lực lượng, từng nghĩa trang; tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thực hiện khoa học, chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin trước ngày 30/4/2027.

Về thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ, Công an tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát từng trường hợp; tăng cường tuyên truyền, vận động thân nhân tham gia, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh ADN. Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan chủ động tham mưu bảo đảm kinh phí. Trường hợp nguồn kinh phí Trung ương chưa được phân bổ kịp thời, nghiên cứu tham mưu phương án ứng trước theo quy định, không để thiếu kinh phí làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

"Đất nước đã hòa bình nhiều năm nhưng vẫn còn nhiều liệt sỹ chưa được tìm thấy, nhiều hài cốt chưa xác định được danh tính. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt, vừa là trách nhiệm, vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tập trung cao nhất nhân lực, phương tiện và nguồn lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình liệt sỹ," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh./.

Đội K93 quy tập được 11 bộ hài cốt liệt sỹ trên địa bàn An Giang Thượng tá Nguyễn Văn Xuyên khẳng định, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ được Đội K93 xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa.”