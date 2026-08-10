Phát hiện tàu chở hơn 70.000 lít dầu FO không rõ nguồn gốc trên biển Hải Phòng

Ngày 10/8, Cục Hải quan cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện tàu HP-3789 chở hơn 70.000 lít dầu FO cùng 41 thùng sơn không có hóa đơn, chứng từ trên vùng biển Hải Phòng.

Thực hiện Kế hoạch phối hợp tuần tra trên biển số 10/KH-Đ1 ngày 17/7/2026, nhằm tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biển, ngày 31/7, trên vùng biển Hải Phòng, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra tàu HP-3789 đang hành trình từ ngoài biển vào bờ.

Tham gia phối hợp có Đội 5 - Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực III, Phòng PC03 - Công an thành phố Hải Phòng, Phòng Nghiệp vụ và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 10 thuyền viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 4 khoang chứa hàng phía trước cabin có một lượng lớn chất lỏng màu đen. Theo khai nhận ban đầu của các thuyền viên, đây là dầu FO với số lượng khoảng 70 tấn. Ngoài ra, trên tàu có 41 thùng sơn và chất đóng rắn thể hiện xuất xứ Malaysia, Indonesia và China.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện và các thuyền viên của tàu HP-3789 không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng vận chuyển trên tàu; qua đấu tranh, người điều khiển phương tiện cho biết toàn bộ số hàng hoá trên được mua từ tàu nước ngoài quốc tịch Panama.

Sau khi tiến hành lai dắt tàu HP-3789 vào cảng Hải Phòng, thành phố Hải Phòng, ngày 01/8/2026, Đội kiểm soát chống buôn lậu đã ban hành Quyết định khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với tàu HP-789.

Kết quả khám, giám định xác định trên tàu hơn 70.000 lít dầu FO và 41 thùng sơn, chất đóng rắn các thương hiệu HemPel, PPG, JOTUN, thể hiện xuất xứ Malaysia, Indonesia và China. Ngoài ra, tại vị trí két nước sinh hoạt của tàu, lực lượng chức năng phát hiện hơn 591 triệu đồng Việt Nam.

Hiện Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 đang tiếp tục xác minh, phối hợp với Phòng PC03 Công an thành phố Hải Phòng để xử lý vụ việc theo quy định.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên tuyến biển, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và môi trường kinh doanh lành mạnh./.

Phát hiện tàu vận chuyển trái phép trên 150.000 lít dầu D.O Theo lời khai ban đầu của ông Trần Văn Pho, tàu ĐT 93734 TS đang vận chuyển khoảng trên 150.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.