Giải quyết "điểm nghẽn" pháp luật nhằm thiết lập khung pháp lý hoàn thiện

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 7889/VPCP-PL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu về thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản số 7889/VPCP-PL nêu: Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 629/BC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2026 về tình hình triển khai thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đánh giá đúng, thực chất về thực trạng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm bám sát Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, bảo đảm kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải chỉ rõ và đề xuất phương án giải quyết những "điểm nghẽn" của quy định pháp luật trong ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, góp phần khơi thông được nguồn lực, đưa pháp luật thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, thiết lập được khung pháp lý hoàn thiện cho ngành, lĩnh vực, địa phương phát triển gắn với định hướng hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật.

Các bộ ngành, địa phương khẩn trương, chủ động nghiên cứu, hoàn thiện kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở ý kiến đánh giá, thẩm định của Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Tư pháp) và ý kiến đánh giá của các Bộ, cơ quan tại các Báo cáo chuyên đề; tiếp thu, giải trình đầy đủ, rõ ràng các ý kiến góp ý, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Trong quá trình hoàn thiện kết quả rà soát, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến phản ánh, kiến nghị của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp, nhất là người dân, doanh nghiệp và các chủ thể có trách nhiệm thi hành pháp luật về các mâu thuẫn, chồng chéo, khó khăn, vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để đánh giá đúng, thực chất về thực trạng của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan phụ trách; chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, thông tin rộng rãi về mục đích, yêu cầu, vai trò, ý nghĩa, tình hình, kết quả tổng rà soát và các giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể, nhất quán việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính tiếp tục theo dõi tình hình lập dự toán, bố trí kinh phí phục vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành, địa phương; kịp thời hướng dẫn, xử lý vướng mắc, bảo đảm nguồn lực thực hiện.

Bộ Tư pháp tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong việc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và các cơ quan liên quan thực hiện: Tổ chức triển khai hiệu quả việc cho ý kiến thẩm định các Báo cáo tình hình, báo cáo sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan; khẩn trương tổng hợp kết quả tổng rà soát của các cơ quan, xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình, sơ bộ kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trình Chính phủ trước ngày 9/8/2026./.

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp Cụ thể, Quyết định số 41/2026/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký, đã bãi bỏ toàn bộ 66 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.

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