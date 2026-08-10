Các hội, đoàn người Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, ngày 10/8, Đoàn đại biểu Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội Người Việt Nam thủ đô Vientiane và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) đã đến viếng, đặt vòng hoa và ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Xaysomphone Phomvihane, cố Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.



Ghi sổ tang, Tổng hội người Việt Nam tại Lào và Hội Người Việt Nam thủ đô Vientiane viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Xaysomphone Phomvihane, cố Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Sự ra đi của đồng chí không chỉ là một mất mát lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng mất đi một người bạn, người đồng chí gần gũi và thân thiết nhất. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ đồng chí và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn. Xin thành kính phân ưu cùng Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Lào cùng gia quyến đồng chí.”



Nội dung ghi sổ tang của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào có đoạn: “Kính viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, cố Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Lào xin bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của một nhà lãnh đạo tài ba, người có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào; người luôn dành sự quan tâm cho việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam; người luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nướcViệt Nam-Lào.

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào xin gửi lời chia buồn sâu sắc và niềm tiếc thương sâu nặng nhất đến Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia quyến đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Chúng tôi nguyện tiếp tục kế thừa tinh thần đoàn kết, nguyện đóng góp hết mình cho việc phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi phát triển vững bền.”



Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào, người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Lào, cũng như việc tăng cường vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào anh em.



Việc cộng đồng người Việt Nam tại Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đến viếng, tưởng niệm và ghi sổ tang đồng chí Xaysomphone Phomvihane thể hiện tình cảm gắn bó, sự sẻ chia và lòng biết ơn của cộng đồng người Việt Nam tại Lào và Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đối với đất nước và nhân dân Lào; đồng thời góp phần vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi phát triển trường tồn với thời gian./.

Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane Đồng chí Xaysomphone Phomvihane là người đồng chí, người bạn thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là tấm gương sáng về tình đoàn kết thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

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