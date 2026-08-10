Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam-Đức trong lĩnh vực xuất bản giáo dục

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Việt Nam, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chuyến công tác, học tập và trao đổi kinh nghiệm về mô hình sản xuất – phát hành sách điện tử, học liệu số tiên tiến tại Đức, từ ngày 8-14/8.

Đoàn công tác do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - làm trưởng đoàn.



Mở đầu chuyến công tác tại Đức, đoàn đã có buổi làm việc với Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Hoàng Linh - Đại biện Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin - cùng các cán bộ Đại sứ quán, và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Berlin, liên quan đến các nội dung công tác của đoàn và trao đổi về tình hình dạy và học tiếng Việt tại Đức.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Văn Tùng, trong chuyến làm việc tại Đức, đoàn công tác của nhà xuất bản mong muốn học tập và tiếp thu những công nghệ mới trong phát hành xuất bản phẩm số, học liệu điện tử, cũng như những xu hướng mới nhất trong xuất bản ở Đức, phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển.

Ông Nguyễn Văn Tùng bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Việt Nam ở Đức tiếp tục hỗ trợ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong kết nối hợp tác với Đức - một cường quốc xuất bản và xuất bản số - để tiếp thu những kinh nghiệm trong chuyển đổi số ngành xuất bản và giáo dục; học hỏi kinh nghiệm phát triển quản lý dữ liệu sách giáo khoa; chuẩn hóa dữ liệu trong môi trường xuất bản và giáo dục số; các phương thức xuất bản mới, giúp nâng cao hơn nữa hiệu quả dạy và học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của giáo viên và học sinh ở Việt Nam về xuất bản phẩm số, học liệu điện tử...



Đại biện Đặng Hoàng Linh khẳng định chủ trương của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức trong đẩy mạnh công tác đối ngoại văn hóa, quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, theo đúng tinh thần Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vừa được Chính phủ phê duyệt trong tháng 7 vừa qua.



Đề xuất với đoàn công tác, Tham tán Hà Thị Lâm Hồng, Trưởng văn phòng Khoa học - Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia hai hội chợ sách lớn nhất của Đức, được tổ chức thường niên tại thành phố Frankfurt và Leipzig, để tiếp cận với các công nghệ sản xuất cũng như hình thức xuất bản mới, đồng thời kết nối và xây dựng mạng lưới với các nhà xuất bản quốc tế.

Bà cũng đề nghị tăng cường hợp tác trong bảo hộ quyền tác giả, chuyển nhượng bản quyền và dịch thuật các công trình nghiên cứu có giá trị của Việt Nam và Đức, sách về khoa học công nghệ, giáo dục và phổ biến tri thức.



Đoàn công tác đã có cuộc trao đổi sôi nổi với các cán bộ Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam tại Berlin, về tình hình dạy và học tiếng Việt cho thế hệ người Việt trẻ tại địa bàn.

Chia sẻ kinh nghiệm trong 17 năm giảng dạy tiếng Việt cho thế hệ người Việt thứ hai tại Đức, bà Nguyễn Thu Loan - nhà sáng lập và phụ trách trường tiếng Việt AWO thuộc Trung tâm đa Văn hóa Bayouma-Haus ở quận Friedrichshain-Kreuzberg, thủ đô Berlin - mong chờ có một bộ giáo trình dạy tiếng Việt phù hợp với người Việt ở nước ngoài, với các nội dung lồng ghép về giáo dục gia đình, lễ nghĩa trong văn hóa Việt Nam, hướng tới lan tỏa các giá trị văn hóa, truyền thống Việt Nam và gắn kết các thế hệ người Việt ở nước ngoài.



Trưởng đoàn công tác Nguyễn Văn Tùng đã tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các đại diện cộng đồng Việt Nam để trên cơ sở đó, tiếp tục điều chỉnh, hình thành và phát triển hệ đề tài sách hoặc các nền tảng công nghệ, nền tảng số có thể giúp người Việt học tiếng Việt và các tri thức lịch sử, văn hóa, địa lý của Việt Nam, trên sách truyền thống và trên các nền tảng công nghệ được tốt nhất.



Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 2018, nhằm góp phần gìn giữ tiếng Việt và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã và đang tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách "Chào tiếng Việt" gồm 6 cấp độ, tương ứng với 6 bậc năng lực được quy định, và cho đến nay, đã xuất bản được 2 cuốn cấp độ 1 và 2.

Bộ sách "Chào tiếng Việt", của tác giả Nguyễn Thụy Anh do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, đã xuất sắc giành Giải A Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VI năm 2024. Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng bộ sách "Chào tiếng Việt" cấp độ 1 và 2 cùng một số ấn phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho Đại sứ quán và đại diện cộng đồng Việt Nam.



Trong thời gian ở Đức, đoàn công tác làm việc với Nhà xuất bản Westermann và Nhà xuất bản Cornelsen ở Berlin - hai đơn vị phát hành sách giáo khoa và sách giáo dục nổi tiếng ở Đức; đồng thời tham quan thực tế trường Đại học Erfurt tại thành phố Erfurt, bang Thuringia (Thüringen); và làm việc với Hiệp hội Xuất bản và Kinh doanh Sách Đức và Đơn vị tổ chức Hội sách Frankfurt, tại thành phố Frankfurt am Main, bang Hesse (Hessen)./.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối tri thức Từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam diễn ra với nhịp độ sôi động, trải rộng từ khu vực Mỹ Latinh, Đông Nam Á đến châu Âu.

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