Huế xử lý 177 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài

Thành phố Huế đang thực hiện nhiều giải pháp từ tiến hành thanh tra, chuyển sang cơ quan điều tra đến tòa án thụ lý để xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài.

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên-Huế (nay là thành phố Huế), do Sở Y tế làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ) phê duyệt lần đầu năm 2003, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 169,5 tỷ đồng gồm 54 gói thầu, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được quyết toán do 29/54 gói thầu không đủ hồ sơ theo quy định.

Đáng chú ý, từ khi đưa vào hoạt động, bệnh viện không khai thác hết công suất; rất nhiều hạng mục công trình bị bỏ trống, nhiều thiết bị y tế được mua sắm nhưng không đưa vào sử dụng, gây lãng phí ngân sách.

Theo Thông báo số 1804/TB-TTr ngày 20/7/2026 về kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố Huế, kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong quá trình đầu tư, đấu thầu, mua sắm thiết bị và quản lý tài sản công, gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Đến đầu tháng 8/2026, thành phố Huế có 177 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài; trong đó, 68 dự án ngoài ngân sách và 109 dự án đầu tư công. Để xử lý các dự án này, thành phố phân nhóm để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Theo đó, có 164 dự án thuộc nhóm 1 đã hoàn thành việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn; trong đó 56 dự án ngoài ngân sách, 108 dự án đầu tư công.

Trong số các dự án nhóm 1, đã có 26 dự án đi vào hoạt động, 6 dự án chấm dứt hoạt động, 1 dự án chuyển tòa án.

Nhóm 2 gồm 10 dự án đã có chủ trương, phương hướng xử lý tháo gỡ; đồng thời đang tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo kết luận của Trung ương; Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn; trong đó 9 dự án ngoài ngân sách và 1 dự án đầu tư công.

Trong số dự án thuộc nhóm 2, đáng chú ý có 3 dự án chuyển cơ quan Công an xử lý gồm: Dự án khu nhà ở Tam Thai, phường An Cựu; Dự án xây dựng công trình dịch vụ du lịch văn phòng, căn hộ cao cấp tại 14, 16, 18, 20 Lý Thường Kiệt, phường Thuận Hóa; Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, nay là thành phố Huế.

Nhóm 3 có 3 dự án đang được tiếp tục tiến hành rà soát, nghiên cứu chính sách để báo cáo Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Theo Sở Tài chính thành phố Huế, việc xử lý các dự án tồn đọng kéo dài góp phần chống lãng phí, ngăn ngừa nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước và nguồn lực xã hội.

Đối với những dự án không còn khả năng triển khai hoặc nhà đầu tư vi phạm quy định, thành phố thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động để thu hồi quỹ đất, tránh để đất đai bị bỏ hoang gây lãng phí.

Việc giải quyết các vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp khơi thông nguồn lực đất đai, đưa hàng trăm hécta đất vào khai thác kinh tế đem lại nguồn lực lớn cho xã hội, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư.

Thông qua việc xác định lại giá đất và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đặc thù, thành phố thu được các khoản tiền sử dụng đất, tiền thuê đất lớn vào ngân sách để tái đầu tư phát triển.

Ngoài ra, việc đưa các dự án lớn đi vào hoạt động trực tiếp đóng góp vào hạ tầng xã hội và dịch vụ của thành phố, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các khu đô thị mới và phát triển kinh tế vùng./.

Huế: Nhiều sai phạm tại Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực phía Nam Từ khi đưa vào hoạt động, bệnh viện không khai thác hết công suất; rất nhiều hạng mục công trình bị bỏ trống, nhiều thiết bị y tế được mua sắm nhưng không đưa vào sử dụng, gây lãng phí ngân sách.