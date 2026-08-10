Tăng học phí gấp đôi, điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội có giảm?

Trường Đại học Dược Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2026.

Năm nay, trường có 5 phương thức xét tuyển. Ký hiệu PT4 là phương thức xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông; PT2A là xét tuyển kết hợp kết quả học tập trung học phổ thông với chứng chỉ SAT; PT2B là phương thức xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông của thí sinh trường chuyên; PT2C xét chứng chỉ quốc tế A-level; PT3 xét theo điểm kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Điểm chuẩn xét tuyển theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông của Trường Đại học Dược Hà Nội năm nay cao nhất là 23,5 điểm, giảm 1 điểm so với năm 2025; ngành Hóa dược giảm gần 1 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn ngành Hóa dược lại tăng gần 2 điểm, ngành Công nghệ sinh học tăng 1,35 điểm.

Ở các phương thức xét tuyển còn lại, điểm chuẩn các ngành đều tăng (trừ ngành Dược học ở PT2B giảm nhẹ từ 27,27 điểm xuống 26,56 điểm).

Theo đó, điểm chuẩn của trường theo các phương thức cụ thể như sau:

Về tiêu chí phụ, Trường Đại học dược cho biết trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu, các thí sinh có điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ. Tiêu chí phụ xét lần lượt theo điểm cộng khuyến khích và thứ tự nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo của thí sinh. Riêng ngành Dược học không dùng tiêu chí phụ.

Đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức PT2A, PT2B, PT2C, PT3: thí sinh phải đồng thời có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm trúng tuyển theo bảng trên và đạt điều kiện điểm thi trung học phổ thông theo Thông báo số 457/TB-DHN ngày 10/07/2026, cùng với các điều kiện khác trong Thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường Đại học Dược Hà Nội (mục 6.2.b).

Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Dược học theo PT4: thí sinh phải đồng thời có điểm xét tuyển đạt ngưỡng điểm trúng tuyển theo bảng trên và đạt điều kiện học bạ trung học phổ thông trong ngưỡng đầu vào theo Thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 của Trường Đại học Dược Hà Nội.



Năm nay, Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những trường có mức học phí tăng mạnh nhất cả nước. Trường công bố học phí dự kiến ngành Dược học là 58 triệu đồng/năm, tăng 30,4 triệu đồng và gấp 2,1 lần so với mức học phí 27,6 triệu đồng của năm 2025.

Tương tự, ngành Hóa dược cũng tăng 14,1 triệu đồng, từ 24,4 triệu đồng/năm lên 38,5 triệu đồng. Hai ngành học còn lại của trường là Công nghệ sinh học và Hóa học có học phí 28 triệu đồng/năm học, tăng gần 11 triệu đồng so với mức 17,1 triệu đồng/năm học năm 2025./.

Tuyển sinh đại học năm 2026: Học phí khối ngành y dược tăng mạnh Trường Đại học Dược Hà Nội dự kiến tăng gấp đôi học phí, ngành Dược học tăng từ 27,6 triệu đồng/năm (năm 2025) lên 58 triệu đồng. Học phí Trường Đại học Y Hà Nội cũng tăng mạnh.