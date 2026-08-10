Quảng Ngãi tăng tốc hoàn thành 4 trường nội trú vùng biên trước 25/8

Ngày 10/8, ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi đã đi kiểm tra, nắm tình hình, tiến độ xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền Rờ Kơi, Mô Rai, Sa Loong và Dục Nông.

Đến nay, khối lượng thi công 4 trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở tại các xã biên giới Rờ Kơi, Mô Rai, Sa Loong và Dục Nông đã chậm so tiến độ so với kế hoạch bàn giao vào cuối tháng 7/2026.

Cụ thể, theo báo cáo ngày 6/8 của chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi) Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở xã Dục Nông mới đạt khoảng 93%; Trường tại xã Mô Rai mới đạt khoảng 79%; trường tại xã Sa Loong mới đạt 88%; trường tại xã Rờ Kơi đạt 95% so kế hoạch.

Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh thi công và hoàn thiện các hạng mục công trình, cam kết hoàn thành các công trình trong tháng 8/2026.

Tuy nhiên, thực tế việc thi công tại 4 trường hiện còn dang dở, chưa có hạng mục nào hoàn thành, đặc biệt là tại Sa Loong và Mô Rai. Cùng đó thời tiết mưa kéo dài, nhân công ít khiến việc triển khai xây dựng gặp không ít khó khăn nhưng các đơn vị thi công cam kết 20/8 bàn giao.

Tuy nhiên, trước thực tế tại công trường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã cho phép kéo dài đến trước 25/8 để các đơn vị thi công bàn giao công trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi và các nhà thầu tăng tốc, tập trung phương tiện, con người, thi công tăng ca, tăng kíp, thi công cả ngày lẫn đêm để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Các đơn vị thi công cần có phương pháp thi công khoa học, xong hạng mục nào, dứt điểm hạng mục đó; làm hoàn thiện từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Các hạng mục khác như cảnh quan, tường rào, khu thể thao, sân thể thao, nhà thi đấu có thể hoàn thành chậm hơn nhưng phải trước 5/9 phải xong.

Ngoài ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên phối hợp kiểm tra, đôn đốc tiến độ và báo cáo cho lãnh đạo tỉnh mỗi tuần. Phối hợp chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới an toàn, chu đáo. Đến nay, các điểm trường cơ bản đạt 85% tiến độ. Tinh thần chung tỉnh chỉ đạo trước 25/8 các hạng mục nhà hiệu bộ, khu học, nội trú và khu ăn cho học sinh phải hoàn thành và bàn giao để chuẩn bị cho năm học mới.

Trước các chỉ đạo trên, ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi, cho biết: "Hiện thời tiết đang mưa nhưng chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ bàn bạc và có kế hoạch chi tiết từng ngày. Có các giải pháp tăng ca, bổ sung nhân lực, thi công cuốn chiếu từ trên xuống, có giải pháp che bạt thi công khi mưa, làm tới đâu, hoàn thiện tới đó. Chúng tôi cam kết hoàn thành tiến độ như Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo."

Thời gian vừa qua, Ban Quản lý dự án Đầu tư Tây Quảng Ngãi đã nhận được nguồn nhân lực hỗ trợ từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, dân quân tự vệ để triển khai thi công cho điểm trường Mô Rai và Dục Nông.

Do yêu cầu tiến độ rất gấp, đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã biên giới huy động hỗ trợ bổ sung lực lượng nhân công lao động đặc biệt là giới thiệu lực lượng lao động xây, tô trát, ốp lát để tham gia hỗ trợ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các hạng mục công, đặc biệt tại trường ở xã Mô Rai.

Dịp này, ông Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã tặng quà, động viên các đơn vị thi công tiếp tục vượt nắng, thắng mưa, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các công trình đúng tiến độ./.

Thời điểm hoàn thành xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1 tại các xã biên giới Để bảo đảm hoàn thành xây dựng các trường giai đoạn 1, khánh thành đồng loạt vào ngày 5/9/2026, đưa vào vận hành, sử dụng ngay từ đầu năm học mới 2026-2027.