Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thành đại học tinh hoa, thuộc nhóm hàng đầu châu Á

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1512/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á (Đề án).

Đại học Quốc gia Hà Nội theo mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, đa ngành, đa lĩnh vực

Đề án được thực hiện từ năm 2026 đến năm 2030 với quan điểm phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo đúng định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; giữ vai trò nòng cốt, tiên phong dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học và nghiên cứu quốc gia; ưu tiên đầu tư nguồn lực và cơ chế đặc thù để xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội thành một hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, tinh hoa, kiến tạo động lực và không gian phát triển của đất nước.

Xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội theo mô hình đại học nghiên cứu tinh hoa, đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kiến tạo chính sách trọng điểm của quốc gia, đồng thời là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo hàng đầu của thành phố Hà Nội, vùng Thủ đô và vùng đồng bằng sông Hồng.

Ưu tiên phát triển mô hình đào tạo tinh hoa, đào tạo tài năng và bồi dưỡng nhân tài trong các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ chiến lược; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; thực hiện đầu tư tập trung, có chọn lọc, lấy chất lượng đầu vào, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và kết quả đầu ra theo chuẩn mực quốc tế làm tiêu chuẩn cốt lõi nhằm hình thành đội ngũ nhân tài, nhà khoa học xuất sắc, chuyên gia đầu ngành và các nhà lãnh đạo tri thức phục vụ phát triển đất nước trong dài hạn.

Tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển đột phá các lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn nhằm giải quyết các bài toán chiến lược, đáp ứng nhu cầu cấp bách của quốc gia; đưa các lĩnh vực này đạt trình độ hàng đầu khu vực và thuộc nhóm 100 thế giới. Đồng thời, ưu tiên phát triển các ngành khoa học cơ bản làm nền tảng cho nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và đào tạo nhân tài phục vụ phát triển đất nước. Thực hiện đầu tư tập trung, có chọn lọc, lấy chất lượng đầu vào, năng lực nghiên cứu, sáng tạo và kết quả đầu ra theo chuẩn mực quốc tế làm tiêu chuẩn cốt lõi.

Phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại

Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất và tự chủ cao; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình nhằm phát huy tối đa năng lực sáng tạo của các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc, trực thuộc. Tổ chức quản trị, điều hành và phát triển trên cơ sở chiến lược, quy hoạch và hệ thống tiêu chuẩn thống nhất; bảo đảm liên thông, chia sẻ nguồn lực và thống nhất về chất lượng trong toàn Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo mở, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô và cực tăng trưởng mới dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; là không gian đổi mới sáng tạo mở, tích hợp đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các chủ thể khác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội phấn đấu được xếp hạng trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới

Mục tiêu của Đề án là đến năm 2030, hiện đại hóa, đột phá phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành đại học tinh hoa định hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á và nhóm 500 đại học hàng đầu thế giới; có ít nhất 01 lĩnh vực lọt vào nhóm 100 thế giới theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín.

Giai đoạn 2031-2035, Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới; trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam tại Diễn đàn Văn hóa Thanh niên ASEAN và ASEAN+3 năm 2026. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhiệm vụ của Đề án đưa ra là hoàn thiện thể chế, mô hình tổ chức và quản trị; phát triển đội ngũ trí thức tinh hoa, thu hút nhân tài xuất sắc; hiện đại hóa năng lực nghiên cứu gắn với đào tạo tài năng trong các lĩnh vực trọng điểm; hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp trong đại học; phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc theo mô hình đô thị đại học, công nghệ cao; tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế.

Trong đó, thành lập và vận hành doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong Đại học Quốc gia Hà Nội theo quy định của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Doanh nghiệp và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, để khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ.

Phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc trở thành đô thị đại học và công nghệ hiện đại, hạt nhân của Cực tri thức Thủ đô và cực tăng trưởng mới về tri thức, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố Hà Nội và vùng Thủ đô; từng bước hình thành hệ sinh thái tích hợp giữa đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trên nền tảng đô thị đại học xanh, thông minh, hiện đại và đồng bộ.

Phát triển Hòa Lạc thành không gian đổi mới sáng tạo mở, nơi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ trong nước và quốc tế cùng nghiên cứu, thử nghiệm, trình diễn, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ..../.

Đại học Quốc gia Hà Nội ở vị trí 175 châu Á trong Bảng xếp hạng Webometrics Theo Bảng xếp hạng Webometrics lần thứ hai của năm 2026 vừa được công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội đạt vị trí 175 châu Á và 756 thế giới.