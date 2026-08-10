Hà Nội mở thêm trường mới, tuyển bổ sung 540 chỉ tiêu lớp 10 công lập

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa thông báo tuyển 540 chỉ tiêu vào lớp 10 Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức năm học 2026-2027. Đây là trường công lập mới xây, vừa được đưa vào hoạt động, có địa chỉ tại phường Vĩnh Hưng.

Đối tượng xét tuyển là học sinh đã tham dự Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội, đủ điều kiện xét tuyển theo quy định nhưng không trúng tuyển vào các nguyện vọng đã đăng ký.

Thời gian đăng ký xét tuyển từ 8 giờ ngày 11/8 đến 24 giờ ngày 16/8.

Học sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn.

Nhà trường xét tuyển theo thứ tự điểm xét tuyển từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu được giao.

Kết quả được công bố trước 17 giờ ngày 17/8, danh sách học sinh trúng tuyển được công khai tại Trường Trung học phổ thông Đặng Trần Đức và trên Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thời gian nhập học từ 8 giờ ngày 18/8 đến 17 giờ ngày 22/8, trong giờ hành chính./.

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