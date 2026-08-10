Tìm thấy cụ bà 89 tuổi tử vong sau 10 ngày mất tích

Chiều 10/8, ông Trương Hồng Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cát Tiên (thành phố Đồng Nai) xác nhận lực lượng tìm kiếm đã phát hiện cụ C.T.Đ., 89 tuổi, sau gần 10 ngày mất tích.

Sau 10 ngày mất liên lạc, lực lượng chức năng phối hợp với người dân xã Nam Cát Tiên đã tìm thấy cụ C.T.Đ ở vị trí cách nhà khoảng 1km tại sườn đồi hiểm trở. Tuy nhiên, khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định cụ C.T.Đ. đã tử vong, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Hiện cơ quan chức năng thành phố Đồng Nai đã khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 14 giờ 35 phút ngày 1/8 cụ C.T.Đ rời khỏi nhà. Phát hiện sự việc, người nhà nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng.

Ủy ban Nhân dân xã Nam Cát Tiên huy động lực lượng, chia nhiều mũi tìm kiếm, kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ và flycam để rà soát các khu vực.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Nam Cát Tiên đã ra thông báo kêu gọi người dân sinh sống, kinh doanh dọc các tuyến đường thuộc Ấp 4 kiểm tra lại hệ thống camera an ninh, đặc biệt trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút ngày 1/8 trở đi.

Sau gần 10 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân xã Nam Cát Tiên đã tìm thấy thi thể cụ C.T.Đ./.

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