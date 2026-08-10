65 năm thảm họa da cam: Huy động các nguồn lực xoa dịu nỗi đau

Ngày 10/8, tại phường Bạc Liêu, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau tổ chức họp mặt kỷ niệm 65 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961-10/8/2026).

Phát biểu tại họp mặt, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học; Đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả lâu dài của chất độc da cam/dioxin, gắn với giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa;” kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả và gương điển hình tiêu biểu trong công tác chăm lo cho nạn nhân da cam.

Các đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm lo, hỗ trợ nạn nhân; thường xuyên nắm chắc hoàn cảnh, nhu cầu của từng nạn nhân và gia đình để lựa chọn hình thức trợ giúp kịp thời, phù hợp; quan tâm chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng; hỗ trợ nhà ở, học tập, học nghề, việc làm và tạo sinh kế, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hội viên hòa nhập cộng đồng, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát nạn nhân. Đồng thời, Hội đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng, cập nhật và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về nạn nhân, phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp tình hình và tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Ngô Vũ Thăng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân tiếp tục đồng hành, sẻ chia với nạn nhân chất độc da cam và gia đình với tinh thần: “Nghĩa tình, trách nhiệm-chung tay vì nạn nhân chất độc hóa học da cam” mỗi hoạt động hỗ trợ dù lớn hay nhỏ đều góp phần làm vơi bớt khó khăn, tiếp thêm niềm tin để các nạn nhân vững vàng hơn trong cuộc sống.

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau Võ Thị Hồng Thoại cho biết tỉnh có 50.000 người bị phơi nhiễm chất độc hóa học; trong đó có hơn 10.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Hiện, toàn tỉnh có 6.425 nạn nhân đang được quản lý, chăm sóc và hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước. Qua thống kê, phần lớn nạn nhân mang bệnh tật, di chứng kéo dài; nhiều người tuổi cao, sức khỏe suy giảm, mất hoặc hạn chế khả năng lao động. Nhiều con, cháu của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật, thiểu năng trí tuệ, không có khả năng tự chăm lo cuộc sống. Đằng sau mỗi hoàn cảnh là nghị lực của nạn nhân và sự hy sinh thầm lặng của những người thân ngày đêm chăm sóc, sẻ chia.

Với phương châm “Đoàn kết-Nghĩa tình-trách nhiệm-Vì nạn nhân chất độc da cam,” các cấp Hội trong tỉnh luôn lấy nạn nhân và gia đình nạn nhân làm trung tâm của mọi hoạt động.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau trao Bảng tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân da cam cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp ủng hộ Quỹ hỗ trợ nhân chất độc da cam. (Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN)

Hơn 20 năm qua, tổng nguồn lực các cấp Hội vận động đạt trên 140 tỷ đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Từ nguồn lực đó, Hội đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 661 căn nhà; trao tặng 3.149 xe lăn, xe lắc; hỗ trợ 198.605 suất quà; xây dựng 63 cầu giao thông nông thôn; hỗ trợ vốn sản xuất cho 355 hộ gia đình; trao tặng 5.478 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám, chữa bệnh cho 3.059 lượt người; đồng thời triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về gạo, nước sạch, học tập, sinh kế và các nhu cầu thiết yếu khác.

Hội sẽ tiếp tục vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; ưu tiên hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học tập và sinh kế; bảo đảm công khai, đúng mục đích, đúng đối tượng. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa nghị lực của nạn nhân, sự hy sinh của gia đình và những nghĩa cử nhân ái; phối hợp thực hiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân.

Tại buổi họp mặt, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã đóng góp ủng hộ tiền và hiện vật trên 650 triệu đồng; cùng với đó trao bản tượng trưng hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ xây mới 1 căn nhà và sửa chữa 3 căn nhà “mái ấm da cam.” Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau trao Bảng tri ân tấm lòng vàng vì nạn nhân da cam cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp ủng hộ vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam./.

65 năm thảm họa da cam: Những vòng tay nối dài hành trình xoa dịu nỗi đau Từ những căn nhà mới đến hỗ trợ y tế, sinh kế và phục hồi chức năng, các chính sách và hoạt động xã hội đang tiếp thêm điểm tựa cho nạn nhân da cam và gia đình vượt qua di chứng chiến tranh.

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