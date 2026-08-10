Tìm thấy người đàn ông đi rừng nhiều ngày không về

Chiều 10/8, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy người đàn ông đi rừng nhiều ngày không trở về trong tình trạng sức khỏe yếu, bị thương. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị.

Nạn nhân là anh H.V.D (sinh năm 1982), trú tại thôn Tăng Cô Hang, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp nhận được thông tin anh D. đi làm tại khu vực rừng tràm thuộc thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp từ ngày 7/8 nhưng không trở về nhà.

Đến sáng 10/8, người dân tổ chức tìm kiếm và phát hiện anh D. ở khu vực giữa rừng trong tình trạng sức khỏe yếu. Tại khu vực này có nhiều dấu chân trâu.

Theo thông tin ban đầu từ người nhà, gia đình nghi ngờ anh D. có thể bị trâu húc dẫn đến bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp đã liên hệ xe cấp cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi khu vực rừng và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu, điều trị.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đang cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân là anh H.V.D trong tình trạng sốt cao, hôn mê và có nhiều vết xây xát trên cơ thể. Hiện bệnh nhân đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi, chăm sóc./.

Tìm kiếm một cụ bà mất liên lạc gần 5 ngày tại Đồng Nai Đồng Nai đang huy động lực lượng, nỗ lực tìm kiếm cụ Chu Thị Đoàn mất liên lạc gần 5 ngày, kêu gọi người dân nếu có bất kỳ thông tin nào liên quan cần nhanh chóng thông báo cho địa phương.