Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa tại 7 điểm chào mừng 81 năm Quốc khánh

Chào mừng 81 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 7 địa điểm trên toàn thành phố, phục vụ người dân và khách du lịch.

Theo quyết định ngày 10/8/2026 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút, ngày 2/9.

Trong đó có 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh với số lượng 1.000 quả tầm cao, 200 quả tầm thấp, 90 giàn pháo hoa tầm thấp; khu vực Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương với 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp; khu vực Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu với 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn tầm thấp.

Cùng với đó là 4 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, phường Bình Thới với 90 giàn; khu vực Tòa tháp SAIGON MARINA IFC, phường Sài Gòn, sẽ bắn 150 giàn và 10.920 ống pháo hoa; khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa), xã Nhà Bè bắn có 90 giàn; tại Công viên Quảng trường Bà Rịa, phường Bà Rịa bắn 90 giàn pháo hoa.

Thành phố đảm bảo kinh phí từ nguồn xã hội hóa bắn pháo hoa cho 2 điểm bắn tại Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn và tại Công viên Quảng trường Bà Rịa. Ở các điểm còn lại, kinh phí bắn pháo hoa do các doanh nghiệp thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phân công Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các phường Sài Gòn, An Khánh, Bình Thới, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, xã Nhà Bè, cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện tốt chương trình bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh 2/9; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân xem pháo hoa.

Công an Thành phố và Sở Xây dựng phối hợp thông báo và tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa; giải tỏa việc neo đậu và tạm dừng mọi hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh điểm bắn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 2/9/2026.

Công an Thành phố chỉ đạo lực lượng trực thuộc và công an địa phương liên quan phối hợp bảo đảm an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa.

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều đợt bắn pháo hoa nghệ thuật phục vụ nhân dân trong các dịp lễ lớn, gồm: bắn pháo hoa chào đón năm mới 2026 tại 6 điểm, bắn pháo hoa mừng Xuân Bính Ngọ tại 17 điểm; bắn pháo hoa tại 8 điểm dịp lễ 30/4-1/5 và bắn pháo hoa tại 16 điểm chào mừng 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026)./.

Thanh Hóa dự kiến bắn pháo hoa vào dịp Quốc khánh 2/9 Chương trình dự kiến diễn ra vào tối 2/9/2026 tại hai địa điểm là Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn và Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, với thời lượng bắn khoảng 10 phút tại mỗi điểm.