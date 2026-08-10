Phim Việt lần thứ tư ghi dấu ấn tại chương trình chiếu phim mùa Hè ở Berlin

Ngày 9/8, bộ phim “Mesdames Thanh Sắc” của đạo diễn Thắng Vũ đã được giới thiệu tới khán giả tại Humboldt Forum, một trong những không gian văn hóa lớn ở trung tâm thủ đô Berlin (Đức), trong khuôn khổ chương trình chiếu phim mùa Hè “Box Office Around the World.”

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu điện ảnh và cộng đồng người Việt tại Berlin. Đây là lần thứ tư điện ảnh Việt Nam được giới thiệu tại chương trình tổ chức ở Humboldt Forum, sau các bộ phim “Nhà bà Nữ” của đạo diễn Trấn Thành, “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và “Yêu nhầm bạn thân” của các đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và Diệp Thế Vinh trong những năm trước.

“Mesdames Thanh Sắc” đưa khán giả trở lại Sài Gòn những năm 1960 qua câu chuyện về hai người phụ nữ trong thế giới giải trí, khai thác các chủ đề về tham vọng, tình cảm, quyền lực và lựa chọn cá nhân.

Bộ phim đồng thời tái hiện một lát cắt đời sống đô thị Sài Gòn trong giai đoạn nhiều biến động, với sự tham gia của các diễn viên Hồng Ánh, Thanh Hằng, Lương Thế Thành...

Tác phẩm gây ấn tượng với phần thiết kế bối cảnh và phục trang được đầu tư công phu. Không gian các câu lạc bộ đêm, âm nhạc, ánh sáng, vũ điệu cùng cách xây dựng nhân vật góp phần tái hiện thế giới giải trí về đêm vừa hào nhoáng, vừa ẩn chứa nhiều căng thẳng phía sau vẻ ngoài xa hoa.

Trước buổi chiếu, khán giả có dịp giao lưu với đạo diễn Ngô Ngọc Đức cùng hai đồng giám tuyển Dorothee Wenner và Trương Hồng Quang. Các khách mời chia sẻ về điện ảnh Việt Nam, quá trình thực hiện tác phẩm và cách các nhà làm phim tiếp cận những câu chuyện gắn với lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị Sài Gòn.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Dorothee Wenner cho biết bà yêu thích bộ phim và đánh giá cao cách tác phẩm tái hiện Sài Gòn những năm 1960. Theo bà, bộ phim gây ấn tượng bởi sự đầu tư về bối cảnh, âm nhạc, vũ điệu và hình ảnh nhân vật, qua đó đưa khán giả trở lại một giai đoạn lịch sử mà ngay cả nhiều người trẻ Việt Nam ngày nay có thể chưa hình dung đầy đủ. Bà cũng đánh giá hình tượng những người phụ nữ mạnh mẽ trong phim có sức hấp dẫn đối với khán giả quốc tế, trong đó có công chúng Đức.

Đồng giám tuyển Trương Hồng Quang cho biết “Box Office Around the World” là chương trình chiếu phim ngoài trời được tổ chức vào mùa Hè, giới thiệu những tác phẩm mới đang thu hút khán giả tại các quốc gia sản xuất nhưng chưa được trình chiếu rộng rãi tại Đức.

Theo ông, đây là cơ hội để điện ảnh Việt Nam tiếp cận đông đảo hơn với công chúng quốc tế. Những câu chuyện từ điện ảnh Việt Nam cũng trở thành cầu nối để cộng đồng người Việt, người Đức và khán giả quốc tế cùng gặp gỡ, chia sẻ và khám phá một Việt Nam đa dạng qua màn ảnh.

Chương trình năm nay giới thiệu phim của 6 quốc gia, gồm Việt Nam, Thái Lan, Argentina, Nigeria, Brazil và Ấn Độ. Việc điện ảnh Việt Nam liên tục được lựa chọn tham gia chương trình cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà tổ chức và công chúng quốc tế đối với các tác phẩm điện ảnh Việt./.

Điện ảnh trẻ đưa Việt Nam đến gần khán giả châu Âu Tại liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế dành riêng cho đề tài văn hóa Việt Nam-Viet Culture in Motion, văn hóa Việt được lan tỏa mạnh mẽ khi được các bạn trẻ kể bằng những câu chuyện giàu cảm xúc.

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