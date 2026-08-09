Chuỗi chương trình nghệ thuật lan tỏa tinh thần hiếu hạnh mùa Vu Lan

Mùa Vu Lan không chỉ là dịp tri ân đấng sinh thành mà còn là lời nhắc mỗi người chậm lại để trở về với gia đình, với cội nguồn và với những giá trị nhân văn đã nuôi dưỡng tâm hồn người Việt qua nhiều thế hệ.

Với tinh thần ấy, nữ ca sỹ Nguyễn Hiền Anh, Chủ tịch Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam khởi xướng chuỗi chương trình văn hóa cộng đồng “Đạo hiếu-Đạo học” với chủ đề “Quay về đi-Gặp lại thanh xuân của mẹ.”

Chương trình diễn ra tối 9/8 tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, sau đó sẽ được mang đến năm ngôi chùa: Yên Tử (Quảng Ninh); Diên Phúc, Thiên Niên, Ngọc Quang (Hà Nội) và Thắng Quang (Hưng Yên) trong tháng Tám.

Theo ca sỹ Nguyễn Hiền Anh, chủ đề chương trình như một lời mời mỗi người trở về với nguồn cội yêu thương, tri ân đấng sinh thành và gìn giữ những giá trị nhân văn của dân tộc.

Ca sỹ Nguyễn Hiền Anh và chồng - cựu cầu thủ đội tuyển quốc gia Nguyễn Mạnh Dũng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian Hồ Văn được lựa chọn làm nơi diễn ra chương trình cũng mang nhiều ý nghĩa. Nằm trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, biểu tượng của truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo, Hồ Văn trở thành điểm giao thoa giữa di sản và đời sống đương đại. Trong không gian ấy, câu chuyện về đạo hiếu được đặt song hành cùng đạo học, để việc tri ân cha mẹ không chỉ dừng ở cảm xúc mà còn trở thành nền tảng nuôi dưỡng nhân cách và lối sống.

“Tôi mong đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật của mùa Vu Lan mà sẽ trở thành một hành trình văn hóa để mỗi người có dịp trở về với cha mẹ, với cội nguồn và với những giá trị của đạo hiếu, đạo học. Nếu một lá thư hay một cuộc trở về có thể khiến ai đó dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thì đó đã là điều hạnh phúc,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Tại chương trình, mọi người được khuyến khích viết tay những lá thư gửi cha mẹ, ông bà hoặc những người đã dưỡng dục mình. Giữa thời đại số, một lá thư viết tay trở thành biểu tượng của sự chân thành, lưu giữ cảm xúc theo cách mà những dòng tin nhắn ngắn ngủi khó có thể thay thế. Những lá thư tiêu biểu sẽ được lưu giữ và giới thiệu trong không gian chương trình như những mảnh ghép của tình thân và lòng biết ơn.

Chương trình biểu diễn gồm các ca khúc do Nguyễn Hiền Anh sáng tác, đồng thời khoác chiếc áo mới lên những ca khúc đi cùng năm tháng: Tác phẩm "Bông hồng cài áo" do ca sỹ Đức Tuấn thể hiện; tác phẩm "Giai điệu tự hào" được thể hiện bởi thế hệ măng non của đất nước.../.

Lễ Vu Lan báo hiếu - Ẩn chứa những giá trị nhân văn sâu sắc Lễ Vu Lan không chỉ là một nghi lễ Phật giáo, mà còn là dịp thiêng liêng để nhắc nhở mọi thế hệ ghi nhớ và tri ân công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và tổ tiên.