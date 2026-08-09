Ca sỹ Phùng Khánh Linh và hành trình từ cô đơn đến 'Giữa một vạn người'

Với “Giữa một vạn tour,” Phùng Khánh Linh không chỉ đánh dấu live concert đầu tiên trong sự nghiệp, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong tư duy âm nhạc và cách kể chuyện bằng sân khấu.

Tối 8/8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), ca sỹ Phùng Khánh Linh đã đưa 4.000 khán giả bước vào không gian âm nhạc đầy màu sắc và cảm xúc với 25 ca khúc do chính cô sáng tác.

Không chỉ là một live concert, “Giữa một vạn tour” được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, lấy cảm hứng từ album “Giữa một vạn người” - dự án khiến Phùng Khánh Linh trở thành một trong các ca sỹ trẻ nổi bật trong năm 2025.

Đáng chú ý, cả chương trình không có ca sỹ khách mời nào. Phùng Khánh Linh một mình “cân” cả concert kéo dài hai tiếng đồng hồ, nơi âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và hình ảnh cùng tạo nên một thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân và những sắc thái nội tâm của nữ ca sỹ.

Liveshow một người có vẻ là một hướng đi mạo hiểm bởi dễ gây cảm giác nhàm chán, một màu và thiếu yếu tố bất ngờ nhưng với Phùng Khánh Linh, đây lại là sự táo bạo và khôn ngoan khi cô muốn tự kể câu chuyện đời mình bằng âm nhạc. (Ảnh: NVCC)

Đêm diễn được đạo diễn Dương Mai Việt Anh chia thành 4 giai đoạn, như những chương hồi tâm lý, tái hiện chuỗi trạng thái cảm xúc từ hoài nghi bản thân, giằng xé, giận dữ đến chấp nhận và chữa lành.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở phần dàn dựng theo phong cách Gothic, với các màn vũ đạo được đầu tư bài bản. Từ những tiết mục solo với một vũ công mang tính biểu tượng đến các màn trình diễn đông người (lên đến 15-18 vũ công) tạo hiệu ứng thị giác mạnh.

Thêm vào đó, Phùng Khánh Linh cho biết mình đã dành ra hàng năm trời để tập ballet, đứng trên giày mũi cứng cho tiết mục mở màn đầy cảm xúc.

Ngay sau đó, ca sỹ trình diễn những bản hit trong sự nghiệp như: “Hiện thực phũ phàng,” “Anh là thằng tồi,” “Cảm ơn người đã thức cùng tôi,” “Giữa một vạn người”… Các tiết mục được hòa âm phối khí mới, sân khấu được dàn dựng tối giản hóa góp phần tôn chủ nhân đêm nhạc.

Qua âm nhạc, Phùng Khánh Linh gửi gắm thông điệp: “Bạn có thể cô độc. Bạn có thể mong manh. Bạn có thể buồn. Bạn có thể giận dữ… Tất cả chỉ đơn giản là một phần của việc trở thành một con người.” (Ảnh: NVCC)

Để thực sự “làm chủ” đêm diễn của mình, Phùng Khánh Linh kiêm luôn vai trò người dẫn chuyện.

Cô trải lòng về hành trình hơn 10 năm hoạt động âm nhạc: Từ ca khúc “Đằng sau sân khấu” với rất nhiều hoài nghi về bản thân, “Hôm nay tôi buồn” với hoài niệm về những ngày chân ướt chân ráo vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, phải làm nhiều nghề để “nuôi” âm nhạc, hay “Thế giới không anh” với câu chuyện về một cô bé rón rén đến gõ cửa một hãng đĩa, đề nghị hãy lắng nghe âm nhạc của mình.

"Đã có lúc Linh tự hỏi bản thân sao mình cố gắng hoài mà vẫn chưa đủ. Mỗi lần nghe lại 'Đằng sau sân khấu,' tôi vẫn thầm cảm ơn Phùng Khánh Linh của ngày xưa, đã có niềm tin rất lớn rằng, một ngày nào đó sẽ có thể đứng trước hàng vạn khán giả và hát lên những ca khúc của mình," nữ ca sỹ tâm sự./.

Hai đêm diễn (21-22/3) tại Thành phố Hồ Chí Minh và hai đêm tại Hà Nội (8-9/8) nhanh chóng “cháy vé” phản ánh sức hút của nghệ sỹ đối với khán giả trẻ. (Ảnh: NVCC)

Tùng Dương, SOOBIN, Quốc Thiên được đề cử Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến Lễ công bố Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến và Thể thao Cống hiến diễn ra chiều 13/2 tại Hà Nội. Mùa giải năm nay có nhiều điểm mới, đánh dấu kỷ niệm chặng đường 20 năm của Giải thưởng.

Phùng Khánh Linh được khán giả biết đến sau khi tham gia Giọng hát Việt 2015. Cuối năm 2020, cô phát hành album đầu tay “yesteryear,” bán 3.000 bản, nhận đề cử Album của năm và Nhạc sỹ của năm tại giải Cống hiến. Năm 2022, ca sỹ hợp tác êkip nước ngoài làm album “Citopia,” gồm 10 nhạc phẩm do cô sáng tác, thuộc dòng nhạc city pop. Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong sự nghiệp của Phùng Khánh Linh, khi cô cho ra mắt album “Giữa một vạn người.”