Phim Việt tham dự Liên hoan phim ASEAN 2026 tại Hong Kong

Ngày 7/8, Hiệp hội Hong Kong-ASEAN thông báo Liên hoan phim ASEAN (ASEAN Film Festival) lần thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 20/8 tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).

Đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham dự liên hoan phim lần này là bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" (The Sound of Crossing the Sea).

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, nghệ thuật độc đáo của Việt Nam đến với đông đảo khán giả quốc tế và cộng đồng ASEAN tại Hong Kong.

Liên hoan phim ASEAN năm nay quy tụ hơn 30 tác phẩm điện ảnh chọn lọc đến từ 11 quốc gia thành viên của khối, bao gồm Timor Leste - quốc gia lần đầu tiên góp mặt tại sự kiện.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mở rộng không gian giao lưu văn hóa khi giới thiệu các tác phẩm đến từ Hong Kong, Trung Quốc đại lục, Australia, Pakistan và Nga. Các buổi chiếu phim sẽ được mở cửa miễn phí cho công chúng tại nhiều địa điểm ở Hong Kong.

Chương trình khai mạc liên hoan phim năm nay sẽ bắt đầu bằng bộ phim "Song of the Fireflies" (Philippines).

Danh sách phim nổi bật từ các nước ASEAN khác gồm có bộ phim hài tuổi teen "SuckSeed" (Thái Lan), phim nhạc kịch "881" (Singapore), cùng các đại diện đến từ Malaysia, Myanmar, Brunei, Indonesia, Campuchia và Lào.

Đáng chú ý, Timor Leste đem đến tuyển tập phim ngắn mang chủ đề âm nhạc di sản phi vật thể.

Phát biểu về sự kiện, ông Hoàng Vĩnh Quang (Daryl Ng), Chủ tịch Hiệp hội Hong Kong-ASEAN, nhấn mạnh điện ảnh và âm nhạc là ngôn ngữ chung có khả năng vượt qua khoảng cách, kết nối các nền văn hóa và các thế hệ.

Ban tổ chức kỳ vọng liên hoan phim sẽ không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật phong phú cho khán giả, mà còn giúp công chúng Hong Kong hiểu rõ hơn về sự đa dạng văn hóa và sức sáng tạo của khu vực ASEAN./.

Đạo diễn Dũng "Khùng" mang dự án "Chiếc lược ngà" đến Liên hoan phim Đà Nẵng "Chiếc lược ngà" nổi tiếng với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam vì được trích trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 9, là tác phẩm do chính cha đẻ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng viết năm 1966.