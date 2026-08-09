Sân khấu nghệ thuật thực cảnh 'đánh thức' vẻ đẹp huyền thoại vùng hồ Nà Hang

Với câu chuyện văn hóa bản địa và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, chương trình thực cảnh “Long mạch Nà Hang-Huyền thoại trên mặt nước” được kỳ vọng sẽ là sản phẩm nghệ thuật hấp dẫn người dân và du khách.

Phát biểu trong buổi ra mắt chương trình tại Hà Nội ngày 9/8, bà Bùi Thị Xuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang (Tuyên Quang) cho hay mục tiêu của dự án là kiến tạo một sản phẩm du lịch gắn trực tiếp với điểm đến, trong đó những giá trị vốn có của Nà Hang được kết nối với ngôn ngữ nghệ thuật và công nghệ đương đại.

Theo bà Bùi Thị Xuyên, trong show diễn này, văn hóa trở thành chất liệu để xây dựng câu chuyện và tạo nên bản sắc của trải nghiệm. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, những giá trị văn hóa của vùng đất được tiếp cận theo một cách mới, hướng tới khả năng kết nối với du khách trong nước và quốc tế.

Bà Bùi Thị Xuyên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hang. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình có sự đồng hành sáng tạo của hai đạo diễn Trần Trung và Mai Long. Họ có cùng chung khát vọng xây dựng một mô hình nghệ thuật có khả năng hoạt động bền vững, góp phần phát triển kinh tế du lịch địa phương và nâng tầm giá trị văn hóa Việt Nam.

Theo đạo diễn Trần Trung, đây là chương trình biểu diễn thực cảnh nhập vai, được xây dựng trên nền tảng văn hóa bản địa, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, điện ảnh, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình diễn và không gian thiên nhiên, tạo nên trải nghiệm đa giác quan dành cho du khách trong nước và quốc tế.

“Đối với êkip sáng tạo, câu hỏi trung tâm không chỉ là làm thế nào để tạo ra một show hấp dẫn, mà là làm thế nào để từ thiên nhiên, văn hóa và di sản của một vùng đất có thể kiến tạo nên một sản phẩm du lịch mới, có bản sắc riêng và có khả năng tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách,” đạo diễn Trần Trung chia sẻ.

Đạo diễn Trần Trung chia sẻ về dự án. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đó là lý do "Long mạch Nà Hang" được tiếp cận như một dự án kiến tạo sản phẩm văn hóa-du lịch, thay vì chỉ là một dự án biểu diễn.

Hồ Na Hang và cảnh quan tự nhiên trở thành một phần cấu trúc của trải nghiệm. Mặt nước trở thành sân khấu, phông nền là núi non, tạo điều kiện để kể truyền thuyết về “Hạ Long giữa đại ngàn” với 99 ngọn núi nơi 99 con phượng hoàng về xây tổ.

Khán giả không chỉ đứng trước một tác phẩm để quan sát mà được đặt vào trong chính không gian mà câu chuyện diễn ra, chẳng hạn, đại cảnh về văn hóa trà có sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân trực tiếp pha trà.

Chương trình dự kiến diễn ra ngày 31/8 và 1/9 tại vùng Hồ Nà Hang, xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang./.

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