Khám phá vẻ đẹp Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua 120 tác phẩm nghệ thuật đa chất liệu

Chiều 8/8, triển lãm tranh "Ngàn năm di sản" khai mạc tại Nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội, giới thiệu hơn 120 tác phẩm của 50 tác giả, từ học sinh lớp 3 đến các họa sỹ trên 60 tuổi.

Các tác phẩm được sáng tác trên nhiều chất liệu như sơn mài, lụa, giấy dó, khắc gỗ, màu nước, gouache, acrylic..., khắc họa vẻ đẹp Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Hà Nội cùng những giá trị văn hóa, kiến trúc, thiên nhiên và đời sống Việt Nam dưới góc nhìn đương đại.

Triển lãm là hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp di sản Việt Nam, lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc thông qua hội họa, hưởng ứng chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026) và hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một góc triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phát biểu khai mạc, ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám, cho hay đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn lưu giữ tình yêu Hà Nội, niềm trân trọng đối với di sản và khát vọng lan tỏa những giá trị văn hiến bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Triển lãm như một lời tri ân lịch sử, văn hóa và truyền thống hiếu học của dân tộc.

Họa sỹ Đinh Quang Huy, Nhà sáng lập Câu lạc bộ Tôi Vẽ, cho hay hơn 120 tác phẩm đa chất liệu của 50 tác giả với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau là những góc nhìn đa dạng về di sản Việt Nam.

“Từ kiến trúc, con người, thiên nhiên đến văn hóa và đời sống, mỗi tác phẩm đều mang một tiếng nói riêng nhưng cùng gặp nhau ở tình yêu dành cho di sản. Chúng tôi mong triển lãm giúp công chúng cảm nhận rằng di sản không chỉ thuộc về quá khứ mà vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay và tiếp tục truyền cảm hứng sáng tạo,” họa sỹ Đinh Quang Huy chia sẻ.

Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Điểm nhấn của triển lãm là sự đa dạng về chất liệu và ngôn ngữ tạo hình. Không gian trưng bày được sắp đặt theo từng nhóm chất liệu, nổi bật với tác phẩm "Vinh quy bái tổ" kích thước 2,5 x 7m được thực hiện hoàn toàn thủ công, tái hiện họa tiết, kiến trúc và đời sống di sản Việt Nam. Triển lãm cũng giới thiệu tác phẩm của 15 họa sỹ nhí với những góc nhìn hồn nhiên về Văn Miếu và các biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, Ban Tổ chức sẽ tổ chức chuỗi workshop nghệ thuật gồm "Dấu Di sản" (khắc gỗ), "Màu Di sản" (màu nước, gouache), "Lấp lánh Di sản" (sơn mài) cùng nhiều hoạt động trải nghiệm khác.

Đặc biệt, ngày 29/8 sẽ diễn ra chương trình giao lưu với hơn 100 họa sỹ sơn mài Việt Nam, tạo diễn đàn trao đổi về chất liệu truyền thống và xu hướng sáng tác đương đại.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ 8/8 đến 25/9./.

Khai mạc trưng bày “Sử đá lưu danh” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Trưng bày “Sử đá lưu danh” được thiết kế trên tinh thần kết hợp hài hòa giữa phương thức trưng bày truyền thống và cách tiếp cận hiện đại, với hai chất liệu chủ đạo là giấy và đá.