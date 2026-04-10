Không gian văn hóa truyền thống trong 'Vườn ánh sáng' tại Di tích Văn Miếu

Không gian Vườn Giám thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám bỗng trở nên lung linh nhờ hàng trăm chiếc đèn thủ công do nghệ nhân làng nghề truyền thống khắp ba miền chế tác.

Tối 10/4, chương trình “Vườn Ánh sáng” chính thức khai mạc tại Vườn Giám, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám, quy tụ nhiều nghệ nhân, làng nghề và cơ sở thủ công tiêu biểu như làng đèn lồng Cao Viên (Hà Nội), lồng đèn cói Kim Sơn (Ninh Bình), làng nghề mây tre đan Bao La (Huế), đèn lồng Trọng Bình Cổ Đăng (Thành phố Hồ Chí Minh).... (Ảnh: PV/Vietnam+)
Sự hội tụ tinh hoa này không chỉ tạo nên một bức tranh đa sắc về kỹ thuật chế tác, mà còn phản ánh rõ nét bản sắc văn hóa của từng vùng miền, qua đó khẳng định sức sống bền bỉ của nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong dòng chảy sáng tạo đương đại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các tác phẩm được chế tác thủ công từ các chất liệu truyền thống, thân thiện với môi trường như nan tre, lụa, giấy dó… kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và ánh sáng đương đại, mở ra trải nghiệm thị giác độc đáo, giúp công chúng đến gần với các giá trị di sản theo một cách sinh động và gần gũi hơn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện sự khéo léo của người nghệ nhân mà còn “kể” lại những câu chuyện văn hóa, bản sắc vùng miền. Các giá trị truyền thống được biến tấu theo phong cách hiện đại và tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại với một diện mạo mới và giàu tính sáng tạo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ánh sáng trong từng chiếc đèn lồng được xem như hình ảnh ẩn dụ cho tri thức và đạo học, những giá trị đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử dân tộc. Trong không gian linh thiêng của Văn Miếu, các tác phẩm trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, khơi gợi niềm tự hào về truyền thống hiếu học của dân tộc. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các nghệ nhân cũng cởi mở chia sẻ quá trình chế tác sản phẩm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không gian tràn ngập các sản phẩm thủ công thân thiện với môi trường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Từng đường kim mũi chỉ được các nghệ nhân khéo léo thực hiện trên chiếc nón truyền thống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Phát biểu tại lễ khai mạc, Tiến sỹ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám khẳng định sự hiện diện của các nghệ nhân và làng nghề trên khắp mọi miền đất nước đã thắp sáng lên niềm tin, tạo nên sự kết nối và tiếp nối những giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần sáng tạo và tri thức của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
“Vườn Ánh sáng” còn gửi gắm thông điệp về vai trò của tri thức trong đời sống hiện đại. Ánh sáng soi đường đạo học được ví như niềm tin dẫn lối tâm hồn, khai mở trí tuệ và nuôi dưỡng nhân cách, giúp mỗi người hướng tới những giá trị tích cực trong cuộc sống. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ và phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào và sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với những giá trị truyền thống. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chương trình góp phần tôn vinh những nghệ nhân, làng nghề cùng những nỗ lực sáng tạo không ngừng của họ trong đời sống đương đại, qua đó góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản trong lòng công chúng. Đây cũng là sự hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chương trình mở cửa phục vụ công chúng miễn phí, thời gian tham quan từ 8h00-21h00, hàng ngày từ 10/4 đến ngày 19/4/2026 tại Vườn Giám. (Ảnh: PV/Vietnam+)
