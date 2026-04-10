Không gian văn hóa truyền thống trong 'Vườn ánh sáng' tại Di tích Văn Miếu

Thường trực Ban Bí thư kết thúc chuyến thăm Vương quốc Campuchia
Chiều 10/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Techo, Thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Campuchia.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định về công tác nhân sự
Chiều 10/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về việc chỉ định nhân sự.
Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Chiều 10/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia.
Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Quốc hội
Chiều 10/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ của Đảng ủy Quốc hội.
Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cựu sinh viên Campuchia tại Việt Nam
Chiều 10/4, tại Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam.
Cầu Cổng Vàng huyền ảo trong màn sương đặc trưng vùng vịnh San Francisco
Cầu Cổng Vàng được Hiệp hội kỹ sư dân dụng Mỹ tuyên bố là một trong những kỳ quan thế giới hiện đại.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Phó Chủ tịch CPP
Sáng 10/4/2026, tại thủ đô Phnom Penh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Say Chhum.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4, tại Thủ đô Phnôm Pênh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Thường trực Ban Bí thư chào Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Campuchia
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chào Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hunsen.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân khu 3
Sáng 10/4/2026, tại thành phố Hải Phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy TW đến dự lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 3 (Bộ Quốc phòng).
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.
Vẻ đẹp kỳ vĩ của sông băng ở vườn quốc gia Los Glaciares
Các sông băng tại Vườn quốc gia Los Glaciares là một trong những hệ thống băng lớn nhất Nam Mỹ, thuộc dãy dãy Andes. Nổi bật nhất là sông băng Perito Moreno, hiếm hoi vẫn đang phát triển ổn định.
Thường trực Ban Bí thư đặt hoa tại Đài Độc lập và Đài tưởng niệm cố Quốc vương Shihanouk
Sáng 10/4, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam tới đặt hoa tại Đài Độc lập và Đài tưởng niệm cố Quốc vương Shihanouk ở Phnom Penh.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia
Tối 9/4/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim"
Tối 9/4, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim."
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào
Chiều 9/4, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng cộng sản Việt Nam dự Lễ buộc chỉ cổ tay truyền thống của Lào.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 9/4, tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào.
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Chiều 9/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp thứ Nhất, Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chiều 9/4/2026, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường
Chiều 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Hội nghị bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Chủ tịch nước Lương Cường.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Ngày 9/4/2026, tại Thủ đô Vientiane, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhân chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ
Sáng 9/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu...
Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng NDCM Lào
Sáng 9/4, tại thủ đô Vientiane, đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức CHDCND Lào
Sáng 9/4, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Vẻ đẹp bình yên của xã vùng cao Ngọc Chiến ở Sơn La
Xã vùng cao Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) là một điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Bắc, bởi nơi đây hội tụ nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, văn hóa và vị trí kết nối vùng.
Lễ công bố và trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội
Chiều 8/4/2026, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đoàn: Thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.
Hà Nội hóa giải "điểm nghẽn" môi trường phía Bắc từ cửa ngõ Thụy Phương
Hà Nội đang đẩy mạnh tiến độ dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đây là "mắt xích" quan trọng hồi sinh sông Tô Lịch và giải quyết tình trạng ngập lụt cho khu vực phía Bắc Thủ đô trước mùa mưa.
Đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội
Chiều 8/4, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.