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Bổ nhiệm tân Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quang Minh (Hà Nội) vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Minh Thu
Ông Nguyễn Thanh Liêm vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: hanoi.gov.vn)
Ông Nguyễn Thanh Liêm vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Sáng 10/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên đã công bố các Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; trong đó có Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quang Minh giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

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Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho các đồng chí. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng các cá nhân đã được Ban Thường vụ Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tin tưởng giao trọng trách mới (trong đó có ông Nguyễn Thanh Liêm và ông Vũ Minh Tuấn).

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng nắm bắt công việc, sâu sát cơ sở, giữ vững đoàn kết, thống nhất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Ông Nguyễn Thanh Liêm sinh năm 1980 tại tỉnh Hưng Yên, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, có chuyên môn đại học các ngành: Công nghệ thông tin, Báo chí, Luật và Tiếng Anh.
Ông Nguyễn Thanh Liêm từng giữ chức vụ Giám đốc Kênh truyền hình VTC5 – Đài truyền hình kỹ thuật số VTC; cán bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chuyên viên Trung tâm thông tin Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương; Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tổng hợp, Văn phòng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Bí thư Huyện ủy Mê Linh (Hà Nội); Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Quang Minh (Hà Nội).

(Vietnam+)
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