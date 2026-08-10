“Người Nhện” lập kỳ tích, “The Odyssey” cán mốc 1 tỷ USD doanh thu phòng vé

Siêu phẩm “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”) tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng tại các phòng vé khi thu về 144,5 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần thứ hai công chiếu.

Trong khi đó, “The Odyssey” của đạo diễn Christopher Nolan cũng lập thành tích mới khi vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD trên toàn cầu.

Theo ước tính của các hãng phim công bố ngày 9/8, “Spider-Man: Brand New Day” do Sony và Marvel phát hành đã thu về tổng cộng 1,67 tỷ USD trên toàn thế giới chỉ sau 10 ngày ra rạp, qua đó được kỳ vọng trở thành một trong những bom tấn có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Tại Mỹ và Canada, bộ phim đạt 655,1 triệu USD, trong khi doanh thu từ các thị trường quốc tế đã vượt 1 tỷ USD.

Chỉ sau 7 ngày, “Spider-Man: Brand New Day” đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất năm nay, vượt qua “Toy Story 5” với 1,07 tỷ USD trên toàn cầu. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Sony đạt doanh thu hơn 100 triệu USD trong tuần thứ hai công chiếu.

Thành tích 144,5 triệu USD chỉ kém kỷ lục doanh thu tuần thứ hai cao nhất lịch sử phòng vé Bắc Mỹ của “Star Wars: The Force Awakens” (149,2 triệu USD) thiết lập năm 2015.

Được sản xuất với kinh phí khoảng 225 triệu USD, bộ phim do đạo diễn Destin Daniel Cretton cầm trịch và tiếp tục có sự trở lại của Tom Holland trong vai Peter Parker, bên cạnh Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal và Mark Ruffalo.

Nội dung xoay quanh Peter Parker sau khi danh tính bị xóa khỏi ký ức của mọi người. Sống trong cô độc và không còn những người thân quen bên cạnh, anh phải đối mặt với một kẻ thù vô hình đang từng bước truy lùng mình.

Phim được đánh giá là hấp dẫn và hợp gu với thế hệ khán giả "Gen Z" nhờ câu chuyện về nỗi cô đơn, thậm chí được sánh ngang với phần phim "tượng đài" Spider-Man năm 2004 về sức nặng cảm xúc.

Trong khi đó, “The Odyssey” của Universal Pictures đã vượt mốc 1 tỷ USD sau 4 tuần công chiếu. Bộ phim đứng ở vị trí thứ 2 với doanh thu 31,5 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ trong tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 1,1 tỷ USD.

Đây là bộ phim đầu tiên của đạo diễn Nolan vượt mốc 1 tỷ USD kể từ “The Dark Knight Rises” năm 2012. “The Odyssey” cũng trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất trong sự nghiệp của đạo diễn Nolan, nếu không tính yếu tố lạm phát, vượt qua “The Dark Knight Rises” (1,08 tỷ USD) và “The Dark Knight” (1 tỷ USD). Bộ phim “Oppenheimer” trước đó đạt 975 triệu USD.

Một phần đáng kể thành công của “The Odyssey” đến từ định dạng IMAX. Với doanh thu 147,3 triệu USD tại các rạp IMAX ở thị trường Bắc Mỹ, bộ phim hiện là tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại của IMAX tại thị trường này.

“The Odyssey” vẫn còn một thị trường lớn chưa ra mắt là Trung Quốc, nơi bộ phim sẽ được công chiếu từ ngày 14/8.

Thành công của “Spider-Man: Brand New Day” và “The Odyssey” góp phần đưa doanh thu phòng vé Hollywood trong năm nay lên mức cao nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Theo Rentrak, doanh thu bán vé hiện cao hơn 18,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có 5 bộ phim vượt mốc 1 tỷ USD trong năm nay, nhiều hơn bất kỳ năm nào kể từ 2019. Hai tác phẩm còn lại là “Michael” và “The Super Mario Galaxy Movie.”

Rentrak dự báo doanh thu phòng vé mùa Hè tại Mỹ sẽ vượt mốc 4 tỷ USD vào ngày 10/8. Đây từ lâu được xem là một trong những dấu hiệu cho thấy thị trường điện ảnh Hollywood đang hoạt động tích cực.

Kể từ sau đại dịch, chỉ có mùa Hè năm 2023 vượt mốc này, nhờ thành công của “Barbie” và “Oppenheimer.” Tính đến hết ngày 9/8, doanh thu phòng vé mùa Hè chỉ còn thiếu 14,8 triệu USD để đạt 4 tỷ USD.

Trong khi các bom tấn tiếp tục thống trị phòng vé, hai bộ phim hài mới ra mắt không tạo được nhiều dấu ấn. “One Night Only,” phim hài lãng mạn do Will Gluck đạo diễn, xếp ở vị trí thứ 3 với doanh thu mở màn 5,7 triệu USD. Bộ phim có sự tham gia của Monica Barbaro và Callum Turner, với kinh phí sản xuất khoảng 25 triệu USD.

Đứng thứ tư là “Super Troopers 3,” phần thứ ba của loạt phim hài cùng tên do nhóm Broken Lizard thực hiện, với doanh thu mở màn 4 triệu USD.

Danh sách các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ trong cuối tuần qua: ​ 1. “Spider-Man: Brand New Day” - 145 triệu USD

2. “The Odyssey” - 31,5 triệu USD

3. “One Night Only” - 5,7 triệu USD

4. “Super Troopers 3” - 4 triệu USD

5. “Toy Story 5” - 3,9 triệu USD

6. “Minions & Monsters” - 3,5 triệu USD

7. “Moana” - 2,8 triệu USD

8. “Ice Cream Man” - 2 triệu USD

9. “The Invite” - 717.568 USD

10. “CatVideoFest 2026” - 568.414 USD./.

Hiệu ứng từ “The Odyssey” giúp doanh số sách sử thi và thần thoại tăng mạnh Bộ phim được công chiếu vào giữa tháng Bảy đã góp phần giúp doanh số bán các ấn bản in của "The Odyssey" tại Anh tăng tới 1.400% trong 4 tuần tính đến ngày 25/7 so với cùng kỳ năm ngoái.