Sân chơi nhan sắc quốc tế Miss World 2026 mang đậm dấu ấn văn hóa Việt

Đương kim Miss World Opal Suchata cùng các thí sinh Miss World 2026 vừa có chuyến trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ninh, mở đầu chuỗi hoạt động đồng hành của cuộc thi đang diễn ra tại Việt Nam.

Lan tỏa giá trị “Sắc đẹp vì mục đích cao cả”

Ngày 9/8, đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri cùng Miss World 2021 Karolina Bielawska, Mr World 2024 Danny Mejía và các thí sinh Miss World 2026 tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương,” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, 75 phần quà và hỗ trợ hiện kim với tổng trị giá 200 triệu đồng đã được trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được chăm sóc tại Trung tâm.

Đây là một trong những hoạt động đầu tiên của Miss World 2026 tại Việt Nam, được tổ chức theo định hướng “Beauty With A Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả” của Tổ chức Miss World. Bên đó, dàn thí sinh Miss World được khuyến khích tham gia những chương trình cộng đồng, qua đó đưa các giá trị xã hội trở thành “sợi chỉ đỏ” đồng hành.

Trong chương trình, đương kim Miss World Opal Suchata trực tiếp trao quà, trò chuyện và chụp ảnh cùng các em nhỏ. Hơn 20 thí sinh Miss World 2026 đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ (Argentina, Belize, Bolivia, Cayman Islands, Chile, Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Pháp, Guadeloupe, Indonesia, Ireland, Lào, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Philippines, Bồ Đào Nha, Scotland, Somalia, Mỹ, Việt Nam…) cũng tham gia hoạt động, tạo nên không khí giao lưu cởi mở.

Sự hiện diện của các đại diện quốc tế tại một cơ sở trợ giúp xã hội không chỉ mang ý nghĩa trao tặng vật chất, mà còn tạo cơ hội để các thí sinh tiếp xúc với đời sống cộng đồng tại địa phương ngay trong những ngày đầu đến Việt Nam.

Ban tổ chức cùng thí sinh Miss World 2026 trao quà cho trẻ em khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: BTC)

Hoạt động tại Quảng Ninh cũng cho thấy cuộc thi được mở đầu bằng những chương trình gắn với cộng đồng, thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động trình diễn và thi đấu. Đây là một trong những nội dung nằm trong định hướng “Beauty With A Purpose” đã được Miss World duy trì qua nhiều mùa giải.

Cùng với hoạt động cộng đồng, Quảng Ninh đang hoàn tất các điều kiện phục vụ chuỗi hoạt động mở màn Miss World 2026. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Bãi Cháy, ông Nguyễn Hoàng Quý cho biết công tác chuẩn bị đang được triển khai trên các lĩnh vực đón tiếp, lễ tân, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, giao thông và an ninh trật tự.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy thông tin địa phương đã chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, lưu trú và các điều kiện cần thiết để phục vụ đoàn thí sinh.

Đêm khai mạc “Welcome Miss World to Quảng Ninh - Việt Nam” dự kiến diễn ra tối 12/8 tại Quảng trường biển Halong Marina, phường Bãi Cháy, với quy mô khoảng 10.000 khán giả. Chương trình dự kiến kết hợp biểu diễn nghệ thuật, âm thanh, ánh sáng và các nội dung giới thiệu văn hóa Việt Nam; khoảng 120 thí sinh sẽ trình diễn áo dài.

Những ngày sau đó, các thí sinh sẽ tham gia một số hoạt động tham quan, giao lưu và quảng bá văn hóa, du lịch tại địa phương.

Thí sinh Miss World 2026 tham gia chương trình “Trao nụ cười, lan tỏa yêu thương,” tại Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: BTC)

Việc Quảng Ninh được lựa chọn làm địa điểm mở màn cũng tạo điều kiện để các đại diện quốc tế tiếp cận một điểm đến du lịch biển, di sản và đô thị dịch vụ của Việt Nam. Với một sự kiện có sự tham gia của đông đảo thí sinh quốc tế, các hoạt động trải nghiệm thực tế được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh điểm đến đến gần hơn với công chúng quốc tế thông qua chính hành trình của các đại diện.

Sân chơi nhan sắc quốc tế đậm dấu ấn văn hóa Việt

Thông tin từ ban tổ chức, trong ngày 9/8, khoảng 50 thí sinh Miss World 2026 tiếp tục đến Việt Nam. Cùng với nhóm nhập cảnh một ngày trước đó, khoảng 90 người đẹp từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã có mặt tại Quảng Ninh để chuẩn bị cho các hoạt động mở màn.

Các thí sinh đến từ nhiều khu vực như châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương. Trong đó có đại diện các quốc gia như Anh, Pháp, Phần Lan, Ireland, Bồ Đào Nha, Italy, Đức, Tây Ban Nha, Ukraine, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ghana, Kenya, Nam Phi, Mexico, Brazil, Mỹ…

Một số đại diện phải trải qua hành trình kéo dài hàng chục giờ, quá cảnh tại nhiều sân bay trước khi đến Việt Nam. Đại diện nước chủ nhà Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng đã có mặt để chính thức tham gia cuộc thi.

Hình ảnh một số thí sinh tham gia tiệc chào mừng của ban tổ chức. (Ảnh: BTC)

Trong hoạt động chào đón, mỗi thí sinh quốc tế được tặng một bó sen trắng, quạt lá cọ và túi đan thủ công mang dấu ấn văn hóa Việt Nam, thay cho lời giới thiệu hình ảnh văn hóa bản địa ngay từ thời điểm các đại diện đặt chân đến dải đất hình chữ S.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska và Nam vương Thế giới 2024 Danny Mejía cũng có mặt để đồng hành cùng các hoạt động mở màn.

Miss World 2026 đánh dấu lần đầu Việt Nam đăng cai cuộc thi, đồng thời nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển của Miss World. Cuộc thi dự kiến tiếp tục các hoạt động tại Hải Phòng, Khánh Hòa và một số địa điểm khác theo lịch trình.

Với việc kết hợp giữa hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa và trải nghiệm điểm đến, chuỗi sự kiện tại Việt Nam không chỉ là hành trình của các thí sinh trước khi bước vào các phần thi chính thức, mà còn tạo thêm cơ hội để văn hóa, con người và điểm đến Việt Nam được quảng bá thông qua trải nghiệm trực tiếp của các đại diện quốc tế.

Đêm chung kết Miss World 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm./.

Miss World 2026: Hoa hậu Bảo Ngọc “tăng tốc” trước mùa giải đặc biệt ở Việt Nam Bảo Ngọc đang tập trung rèn luyện kỹ năng trình diễn, ứng xử, ngoại ngữ, hoàn thiện dự án nhân ái. Cô muốn mang đến cuộc thi hình ảnh đại diện Việt Nam giàu tri thức, hướng đến các giá trị bền vững.