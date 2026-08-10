FAHASA 50 năm: Hành trình văn hóa đọc Việt Nam thời chuyển đổi số

Giữa bối cảnh văn hóa đọc đang thay đổi trước làn sóng công nghệ, FAHASA đánh dấu hành trình nửa thế kỷ với những con số ấn tượng: 150 nhà sách phủ sóng 26 tỉnh thành, doanh thu 2025 đạt 4.228 tỷ đồng

Giữa bối cảnh văn hóa đọc đang thay đổi trước làn sóng công nghệ, FAHASA vừa đánh dấu hành trình nửa thế kỷ với những con số ấn tượng: từ 150 nhà sách phủ sóng 26 tỉnh thành, doanh thu 2025 đạt 4.228 tỷ đồng, gấp 10 lần so với năm 2005. Từ năm 2017, FAHASA phát triển sàn thương mại điện tử cùng hệ thống quản trị ERP, giảm 90% chứng từ giấy, vững vàng vượt qua đại dịch Covid-19.

Hướng đến cộng đồng, FAHASA trao tặng 50 tủ sách trị giá 4 tỷ đồng cho 50 trường học vùng sâu vùng xa, khẳng định sứ mệnh "Phục vụ cộng đồng - Lan tỏa tri thức". Tầm nhìn 2035 đặt mục tiêu 200-220 nhà sách và phát triển mảng công nghệ chiếm 10-20% doanh thu./.