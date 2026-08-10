Phát hiện, quy tập được 256 bộ hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 10/8, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính từ ngày 23/6 đến nay, các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh danh tính hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và quy tập được 256 bộ hài cốt liệt sỹ, gồm 228 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ và 28 hài cốt liệt sỹ tại 7 vị trí mộ tập thể (2 vị trí tại khu A, 5 vị trí tại khu B) cùng 151 bộ di vật được phát hiện kèm theo hài cốt liệt sỹ.

Tính chỉ riêng trong 3 ngày (từ 7-10/8), tại khu B của Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ đã xử lý khoảng 850 m3 đất, đá; phát hiện và quy tập được 46 bộ hài cốt liệt sỹ (trong đó 44 bộ hài cốt liệt sỹ riêng lẻ và 2 hài cốt liệt sỹ tại 1 vị trí mộ tập thể) và 32 bộ di vật kèm theo.

Cũng theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày vừa qua, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục di dời và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại rãnh mộ thuộc Khu B để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sỹ. Đây là khu vực đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn.

Bộ Tư lệnh Thành phố tiếp tục huy động 3 xe cuốc và 1 xe ben, 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Hiện các lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ của Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngưng làm việc tại khu vực khai quật đầu tiên (khu A), để chờ xử lý các vật cản trên mặt đất trước khi mở rộng diện tích khai quật.

Trong những ngày qua, nhiều đoàn đại biểu các cơ quan, đơn vị của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và nhân dân Thành phố đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ mới được cất bốc, quy tập; thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng./.

Dự kiến tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng trong tháng 8 Tính từ ngày 23/6 đến ngày 30/7, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện, quy tập được 154 bộ hài cốt liệt sỹ.