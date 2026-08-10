Bộ Y tế: Siết quản lý y, dược cổ truyền, ngăn hàng giả, thuốc kém chất lượng

Ngày 10/8, Bộ Y tế thông tin, thời gian qua, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã quan tâm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền, cùng với các nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Bộ Y tế và phản ánh của các cơ quan chức năng cho thấy vẫn còn tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm quy định về hành nghề khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Để kịp thời chấn chỉnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền, trọng tâm là Thông báo số 68-TB/VPTW ngày 26/5/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc với Đảng ủy Bộ Y tế về phát triển ngành Y học cổ truyền Việt Nam và Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 9/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 68-TB/VPTW.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các bộ, ngành Trung ương trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phù hợp nhằm bảo tồn, kế thừa, phát huy và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Bộ Y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo và nghiêm túc triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là vấn đề nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng dược liệu và thuốc cổ truyền.

Sở Y tế cùng các sở, ban, ngành liên quan cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; chấn chỉnh tình trạng kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền không đúng quy định tại các địa điểm du lịch như khu di tích, đền, chùa, danh lam thắng cảnh.

Các đơn vị có liên quan cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hoạt động lừa đảo, hành nghề y dược cổ truyền trái phép và trục lợi trên sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, kế thừa và phát triển y học cổ truyền gắn với phát triển vùng trồng dược liệu, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; đồng thời kịp thời tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình trong phát triển y học cổ truyền./.

‘Tầm nhìn rất dài để cho y học cổ truyền lấy được vị thế và giá trị vốn có’ Với chiến lược y tế là chuyển trọng tâm từ điều trị thuần túy sang phòng bệnh từ xa thì y học cổ truyền đặc biệt thích hợp với phục hồi, nâng cao sức khỏe để phòng bệnh từ xa, từ lúc bệnh còn nhẹ.