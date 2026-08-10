Đại tá Hoàng Quốc Việt được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa

Chiều 10/8, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ ngày 10/8/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới, đây cũng là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, cống hiến của đồng chí trong lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định Đại tá Hoàng Quốc Việt là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở. Trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng chí từng công tác tại Công an tỉnh Sơn La, giữ nhiều vị trí chỉ huy, lãnh đạo cấp phòng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La. Năm 2022, đồng chí được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Trong suốt quá trình công tác, dù ở bất cứ cương vị nào, Đại tá Hoàng Quốc Việt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát, tận tụy với công việc, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành tốt yêu cầu công tác được giao.

Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả Công an tỉnh Thanh Hóa đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Hoàng Quốc Việt cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Thời gian tới, Công an tỉnh cần hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, không tội phạm; xây dựng Thanh Hóa trở thành địa phương có trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa. Trong đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh phải được triển khai theo phương châm chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục đi đầu trong ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý, điều hành; lấy sự bình yên, an toàn và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Hoàng Quốc Việt mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả của các cục nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh để Công an tỉnh Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ phát huy trách nhiệm, tình cảm, danh dự và truyền thống vẻ vang của lực lượng, đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua thực hiện phong trào “Vì an ninh Tổ quốc,” đặc biệt là phong trào thi đua “Ba nhất": Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất,” cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển, an toàn và văn minh./.

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