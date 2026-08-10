Thông cáo báo chí số 08 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Thứ Hai, ngày 10/8/2026, ngày làm việc thứ tám, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Buổi sáng, trước khi bắt đầu chương trình phiên họp, Quốc hội dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã từ trần ngày 8/8/2026.

Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về các nội dung:

Nội dung 1: Về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), tại phiên thảo luận có 17 đại biểu phát biểu, trong đó, ý kiến đại biểu tập trung về các nội dung: phạm vi hòa giải ở cơ sở; nguyên tắc tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở; tiêu chuẩn của hòa giải viên; bầu, chỉ định, công nhận hòa giải viên; quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên, Tổ trưởng tổ hòa giải, người được mời tham gia hòa giải; tổ hòa giải; quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải; phân công hòa giải viên; hình thức tiến hành và hỗ trợ tham gia hòa giải; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hòa giải trực tuyến; trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp; kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở; những hành vi bị nghiêm cấm…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tại phiên thảo luận có 17 đại biểu phát biểu.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: chính sách của Nhà nước và các hình thức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, điều kiện cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đăng ký hợp đồng lao động; các chủ thể được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; giáo dục định hướng cho người Việt Nam đi lao động tại nước ngoài; cơ chế phối hợp xử lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài vi phạm nghiêm trọng; báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài; trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã trong chuẩn bị nguồn lao động; quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp phá sản.

Ngoài ra, một số đại biểu góp ý về lao động thời vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và địa phương ở nước ngoài; giao kết trách nhiệm khi doanh nghiệp mở thủ tục phá sản; hoạt động của đơn vị sự nghiệp; cơ chế phối hợp liên ngành; quy định chuyển tiếp và một số nội dung khác của dự thảo Luật.

Đại biểu Quốc hội Thành phố Huế Nguyễn Tiến Nam phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tại phiên thảo luận có 18 đại biểu phát biểu trong đó có 4 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung trong Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội.

Bên cạnh đó, để hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu tập trung cho ý kiến về các nội dung: Giải thích từ ngữ; nguyên tắc bồi thường của Nhà nước; việc ra quyết định giải quyết bồi thường; kinh phí bồi thường; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính; phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, dân sự, hành chính; thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ; thụ lý hồ sơ và cử người giải quyết bồi thường; thương lượng việc giải quyết bồi thường; thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả; lập dự toán kinh phí bồi thường; xác định mức hoàn trả, giảm mức hoàn trả; cấp phát kinh phí bồi thường và chi trả tiền bồi thường; quy định chuyển tiếp…

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc.

Tại phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu, 1 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu tập trung thảo luận về các nội dung: nguyên tắc hoạt động kiến trúc; bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc; yêu cầu đối với kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn; quy chế và điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc; thi tuyển kiến trúc, thiết kế kiến trúc; dịch vụ kiến trúc; điều kiện hành nghề kiến trúc; điều khoản chuyển tiếp.

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ Ba, ngày 11/8/2026:

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án (Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án).

Từ 15 giờ 30 đến 15 giờ 45, Quốc hội họp riêng nghe Tờ trình, Báo cáo thuyết minh, Báo cáo thẩm tra về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về đề nghị phê chuẩn hiệp định liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận./.

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Dự thảo luật có nhiều điểm mới, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.