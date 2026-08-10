Hy Lạp nỗ lực dập tắt đám cháy rừng mới gần Athens

Lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cho biết một đám cháy rừng mới đã bùng phát vào ngày 10/8 ở khu vực phía Đông Nam thủ đô Athens, sau đó lan nhanh do gió thổi mạnh, với tốc độ hơn 70 km/h.



Ít nhất 172 lính cứu hỏa cùng khoảng 40 xe chuyên dụng đã được huy động để dập tắt đám cháy tại Kouvaras, cách thủ đô Athens khoảng 60 km về phía Đông Nam.

Ngoài ra, 2 máy bay chữa cháy cùng 4 trực thăng cũng đang tham gia hoạt động này. Chính quyền địa phương đã yêu cầu sơ tán người dân ở làng Agios Stylianos gần Kouvaras.



Đây là đám cháy rừng thứ hai gần Athens trong mùa Hè năm nay, sau đám cháy bùng phát cách đây 10 ngày ở phía Tây Bắc thủ đô của Hy Lạp, thiêu rụi hơn 11.000 ha rừng thông và đất nông nghiệp.

Do gió giật lên tới 130 km/h, lực lượng chức năng đã phải mất đến 5 ngày mới khống chế được ngọn lửa. Hai thành viên phi hành đoàn của một máy bay trực thăng đã thiệt mạng sau sự cố va chạm với một trực thăng khác trong lúc tham gia chữa cháy.



Tương tự như nhiều quốc gia trong khu vực Địa Trung Hải, Hy Lạp đang phải đối mặt với các đợt cháy rừng xuất hiện ngày càng thường xuyên và dữ dội hơn mà giới khoa học cho là có liên quan đến biến đổi khí hậu.

Quốc gia này hiện vẫn đang trong tình trạng báo động khi nhiều khu vực tiếp tục được xếp vào mức nguy cơ cháy rừng rất cao. Giới chuyên gia cảnh báo các vụ cháy rừng ảnh hưởng đến khu vực Attica bao quanh thủ đô Athens có mức độ tàn phá ngày càng nghiêm trọng. Trong giai đoạn từ năm 2017-2026, khoảng 42% tổng diện tích rừng tại khu vực này đã bị thiêu rụi sau 15 trận hỏa hoạn lớn.



Trong khi đó, Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) cho biết cụ bà 80 tuổi đã tử vong khi đang rời khỏi nhà để tránh đám cháy rừng lớn ở tỉnh bang British Columbia vào tối 9/8.

Đám cháy Summerland bùng phát hôm 7/8 gần hồ Okanagan đã lan rộng nhanh chóng, buộc hơn 20.000 người phải sơ tán và khiến nhà chức trách Canada phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Theo Cơ quan Kiểm soát cháy rừng British Columbia, tính đến cuối ngày 9/8, đám cháy đã thiêu rụi hơn 13.600 ha đất và được cho là đã vượt tầm kiểm soát. Hiện tại British Columbia có hơn 100 đám cháy vẫn đang bùng phát.



Cơ quan Kiểm soát cháy rừng British Columbia lo ngại nguy cơ cao xảy ra các đám cháy rừng mới do sét gây ra, đặc biệt là ở vùng trung tâm và khu vực Okanagan, những nơi đang ghi nhận lượng mưa thấp và xuất hiện hiện tượng sấm sét.

Trước đó, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức World Weather Attribution cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm tăng gấp đôi khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt dẫn đến các đợt cháy rừng tại Canada trong năm nay./.

Hy Lạp tạm giam một thị trưởng tình nghi gây thảm họa cháy rừng Thị trưởng thị trấn Stylida (Hy Lạp) cùng một nhà thầu vừa bị tạm giam với cáo buộc cố ý gây hỏa hoạn, khiến vụ cháy rừng thảm khốc hoành hành gần thủ đô Athens tuần trước bùng phát.

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