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Houthi tấn công thành phố cảng Mocha của Yemen khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng

Báo "Times of Israel" dẫn thông báo của quân đội chính phủ Yemen cho biết, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã nối lại các cuộc tấn công vào thành phố cảng Mocha của Yemen nằm bên bờ trên Biển Đỏ.

Viết Thành
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Houthi tấn công thành phố cảng Mocha của Yemen khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý sau:

Houthi tấn công thành phố cảng Mocha của Yemen khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Mỹ điều tiêm kích áp tải nhiều máy bay dân sự gần sân golf của Tổng thống Trump.

Ai Cập kêu gọi các bên tuân thủ kế hoạch hòa bình Gaza.

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Viết Thành
(Vietnam+)
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