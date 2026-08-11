Động đất ở Colombia: Số người thiệt mạng tăng, hàng chục nghìn công trình hư hại

Trận động đất độ lớn 7,4 xảy ra tại Colombia ngày 10/8 đã gây hậu quả nghiêm trọng, với hơn 130 người thiệt mạng và hàng chục nghìn công trình bị hư hại.

Đài phát thanh Caracol ngày 11/8 dẫn số liệu mới nhất của Chính phủ Colombia, cho biết số người thiệt mạng trong cơn địa chấn này đã lên tới 132 người, trong khi 570 người bị thương.

Theo các báo cáo mới nhất, trận động đất đã làm hư hại 1.575 công trình nhà ở, trong đó 61 công trình bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài nhà dân, thiệt hại còn được ghi nhận tại 18 cơ sở y tế, 52 cơ sở giáo dục, 18 đoạn đường và 7 sân bay.

Pereira và một số khu vực thuộc vùng Coffee Axis, cùng các tỉnh Valle del Cauca và Choco, được đánh giá là những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Tâm chấn của trận động đất được xác định gần khu vực San Jose del Palmar, thuộc tỉnh Choco. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực của Colombia, đồng thời lan sang các nước láng giềng gồm Venezuela, Ecuador và Panama.

Chính phủ Colombia đã tuyên bố thảm họa cấp quốc gia, đồng thời điều các lực lượng cứu hộ tới những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các đội tìm kiếm và cứu nạn được triển khai từ Bogota, Envigado, Yopal và Medellin nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ tại hiện trường.

Trước tình hình trên, Mỹ đã công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu USD dành cho Colombia. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi cùng cầu nguyện với người dân Colombia và sẵn sàng hỗ trợ Tổng thống Abelardo de la Espriella."

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng tuyên bố Liên minh châu Âu sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ cho Colombia. Bà cho biết EU đã huy động dịch vụ vệ tinh Copernicus để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này hồi tháng 6 đã lên tới 6.301 người, cao hơn 176 người so với con số 6.125 người được công bố trước đó.

Hai trận động đất có độ lớn lần lượt 7,2 và 7,5 xảy ra tại Venezuela ngày 24/6. Sau thảm họa, Chính phủ Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời triển khai các hoạt động cứu hộ, khắc phục hậu quả và tái thiết với sự hỗ trợ của các lực lượng trong nước và quốc tế.

Theo báo cáo, nhà chức trách Venezuela đã kiểm tra 53.314 công trình nhà ở. Trong số này, 31.336 công trình được xác định vẫn đủ điều kiện để người dân tiếp tục sinh sống, 12.411 công trình chỉ được phép sử dụng hạn chế và 9.567 công trình được xếp vào nhóm có nguy cơ cao.

Trong quá trình khắc phục hậu quả, các lực lượng chức năng đã di dời khoảng 483.525 tấn phế thải xây dựng, tương đương 23,26% tổng khối lượng đất đá và vật liệu đổ nát. Chính quyền cũng đã bàn giao 287 căn hộ mới cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa./.

Động đất tại Colombia: Hơn 110 người chết, ban bố tình trạng thảm họa quốc gia Tân Tổng thống Colombia đã chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân và đánh giá thiệt hại do động đất gây ra.