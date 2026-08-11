Động đất tại Colombia: Hơn 110 người chết, ban bố tình trạng thảm họa quốc gia

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ đưa tin, trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển Colombia vào ngày 10/8 đã khiến ít nhất 111 người thiệt mạng, hàng nghìn tòa nhà bị hư hại và buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.

Theo Giám đốc Cơ quan Địa chất Colombia (SGC) Julio Fierro Morales, đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại quốc gia này trong vòng một thập kỷ qua.

Tâm chấn nằm ở San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó, Tây Bắc Colombia, cách thủ đô Bogotá khoảng 280km về phía Tây. Dư chấn của trận động đất cũng được cảm nhận thấy ở một số khu vực của nước láng giềng Venezuela.

Tỉnh Risaralda ở miền Trung Tây Colombia là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất về người với ít nhất 40 ca tử vong đã được xác nhận.

Tại tỉnh Valle del Cauca, Thống đốc Dilian Francisca Toro cho biết tình hình hiện "rất nghiêm trọng" với nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại. Các đoạn video từ thành phố Pereira cho thấy một tòa nhà bốn tầng bị đổ sập hoàn toàn và mặt tiền của nhà thờ San José bị sập một phần.

Tại sân bay quốc tế Matecaña ở Pereira, nhiều người đã phải tìm nơi trú ẩn khi gạch đá rơi vỡ xung quanh.

Trong bối cảnh khẩn cấp, tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã triệu tập Ủy ban Quản lý thảm họa bất thường và chính thức ban bố tình trạng thảm họa quốc gia nhằm đẩy nhanh việc huy động các nguồn lực hỗ trợ nạn nhân và đánh giá thiệt hại.

Quân đội Colombia cũng đã triển khai 5 trung đội cứu hộ với các thiết bị công nghệ độ chính xác cao và chó nghiệp vụ đến các khu vực bị ảnh hưởng để tiến hành công tác tìm kiếm người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trận động đất cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng giao thông hàng không. Đã có 8 sân bay phải đóng cửa, trong đó 7 sân bay bị hư hại về cấu trúc bao gồm Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago và Buenaventura.

Riêng sân bay Guillermo León Valencia ở Popayán (thủ phủ tỉnh Cauca) phải tạm đóng cửa do núi lửa Puracé phun trào tro bụi và khí độc. Dù núi lửa này hoạt động cùng thời điểm, SGC khẳng định hiện tượng này là độc lập và không có mối liên hệ trực tiếp với trận động đất.

Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ đối với Colombia sau thảm kịch này. Giới chức Mỹ, El Salvador, Guatemala, Chile và Ecuador đã gửi lời chia buồn và sẵn sàng điều động lực lượng cứu hộ, nhân viên y tế cùng vật tư đến hỗ trợ Colombia khắc phục hậu quả.

Nữ ca sỹ nổi tiếng người Colombia, Shakira, cũng đăng tải thông điệp động viên trên mạng xã hội: “Trong những khoảnh khắc như thế này, người Colombia chúng ta biết cách đoàn kết và nâng đỡ lẫn nhau. Xin gửi trọn sức mạnh và tình yêu của tôi đến quê hương”./.

Động đất tại Colombia: Ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều người bị mắc kẹt Trận động đất mạnh 7,4 độ khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều công trình sập hoặc hư hại, buộc chính quyền triển khai chiến dịch cứu hộ khẩn cấp tại các khu vực bị ảnh hưởng.