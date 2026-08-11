Mỹ thu hồi hơn 175.000 thị thực dưới thời Tổng thống Trump

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/8 cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thu hồi hơn 175.000 thị thực của công dân nước ngoài do vi phạm điều kiện thị thực, phạm tội, gian lận, kêu gọi bạo lực chống người Mỹ, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Phần lớn các trường hợp bị thu hồi liên quan đến các vụ việc hình sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hành vi dẫn tới thu hồi thị thực bao gồm hành hung, lái xe khi say rượu, trộm cắp, các tội phạm ma túy, tấn công tình dục, bắt cóc, buôn người và khai thác tình dục trẻ em.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết đã thu hồi hơn 100 thị thực liên quan đến các trường hợp bị cáo buộc sử dụng thị thực để thực hiện “du lịch sinh con” nhằm cho con được hưởng quyền công dân Mỹ.

Ngoài các vi phạm hình sự, Bộ Ngoại giao cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định một số trường hợp có thể bị thu hồi thị thực hoặc bị trục xuất vì lý do chính sách đối ngoại.

Bộ Ngoại giao khẳng định dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Rubio, cơ quan này sẽ tiếp tục xác định, điều tra và thu hồi thị thực của những người nước ngoài bị cho là đe dọa an toàn của người dân Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan điểm “thị thực Mỹ là một đặc quyền, không phải một quyền lợi.”

Theo truyền thông Mỹ, con số hơn 175.000 trường hợp đánh dấu bước mở rộng đáng kể chiến dịch rà soát thị thực của chính quyền Tổng thống Trump. Hồi tháng 1, Bộ Ngoại giao từng công bố đã thu hồi hơn 100.000 thị thực.

Chiến dịch hiện nay được triển khai song song với việc tăng cường kiểm tra an ninh, rà soát hoạt động trên mạng xã hội và siết chặt việc tuân thủ các điều kiện nhập cảnh.

Phần lớn các vụ thu hồi xuất phát từ những lần người nước ngoài tiếp xúc với cơ quan thực thi pháp luật, cho thấy chính quyền đang sử dụng rộng hơn các dữ liệu về hành vi và tiền sử pháp lý trong quá trình rà soát tình trạng thị thực.

Động thái trên cho thấy chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục chuyển trọng tâm từ việc chỉ kiểm soát nhập cư bất hợp pháp sang tăng cường kiểm soát cả hệ thống nhập cư hợp pháp, trong đó thị thực được xem là một công cụ phục vụ an ninh quốc gia, trật tự công cộng và chính sách đối ngoại. Đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy việc kiểm tra và thu hồi thị thực sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới./.