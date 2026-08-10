Mỹ điều tiêm kích áp tải nhiều máy bay dân sự gần sân golf của Tổng thống Trump

Các máy bay quân sự Mỹ đã chặn 2 máy bay dân sự bay vào vùng không phận hạn chế gần sân golf của Tổng thống Donald Trump tại Bedminster, bang New Jersey.

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết các máy bay tiêm kích F-16 của lực lượng này đã chặn “nhiều máy bay hàng không dân dụng” vi phạm lệnh hạn chế bay tạm thời tại Bedminster. Tất cả các máy bay sau đó được máy bay NORAD áp tải an toàn ra khỏi khu vực.

Các hãng truyền thông địa phương đưa tin có 2 máy bay dân sự đã bị máy bay quân sự chặn và áp tải.

Kênh truyền hình Fox News (Mỹ) cho biết sự xuất hiện của máy bay thứ ba cũng đã kích hoạt cảnh báo khi Tổng thống Trump chuẩn bị rời khu vực, nhưng máy bay này đã lập tức tuân thủ các yêu cầu nên không bị NORAD can thiệp.

Vụ việc thứ ba này đã khiến Tổng thống Trump rời khu vực chậm khoảng 13 phút và trong thời gian này, các phương tiện khẩn cấp, lực lượng thực thi pháp luật cũng như nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ đã được triển khai.

Tổng thống Trump có mặt tại sân golf Trump National Golf Club ở Bedminster trong dịp cuối tuần vừa qua./.

Mỹ điều tra sự cố hàng không liên quan đến trực thăng chở Tổng thống Trump Khoảng 14 giờ 30 ngày 4/8 (tức 1 giờ 30 ngày 5/8 theo giờ Việt Nam), chiếc Marine One chở ông Trump đã bay ở khoảng cách chưa đầy 1,6km so với một máy bay chở khách trên bầu trời thủ đô nước Mỹ.