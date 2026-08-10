Thế giới

Châu Mỹ

Mỹ điều tiêm kích áp tải nhiều máy bay dân sự gần sân golf của Tổng thống Trump

Máy bay quân sự Mỹ chặn và áp tải hai máy bay dân sự gần sân golf của Tổng thống Trump tại Bedminster, gây rối loạn trong khu vực hạn chế bay.

Nguyễn Hà
Máy bay Thunderbirds F-16 của Mỹ tại Arlington, Virginia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Máy bay Thunderbirds F-16 của Mỹ tại Arlington, Virginia. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Các máy bay quân sự Mỹ đã chặn 2 máy bay dân sự bay vào vùng không phận hạn chế gần sân golf của Tổng thống Donald Trump tại Bedminster, bang New Jersey.

Thông báo trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) cho biết các máy bay tiêm kích F-16 của lực lượng này đã chặn “nhiều máy bay hàng không dân dụng” vi phạm lệnh hạn chế bay tạm thời tại Bedminster. Tất cả các máy bay sau đó được máy bay NORAD áp tải an toàn ra khỏi khu vực.

Các hãng truyền thông địa phương đưa tin có 2 máy bay dân sự đã bị máy bay quân sự chặn và áp tải.

Kênh truyền hình Fox News (Mỹ) cho biết sự xuất hiện của máy bay thứ ba cũng đã kích hoạt cảnh báo khi Tổng thống Trump chuẩn bị rời khu vực, nhưng máy bay này đã lập tức tuân thủ các yêu cầu nên không bị NORAD can thiệp.

Vụ việc thứ ba này đã khiến Tổng thống Trump rời khu vực chậm khoảng 13 phút và trong thời gian này, các phương tiện khẩn cấp, lực lượng thực thi pháp luật cũng như nhân viên Cơ quan Mật vụ Mỹ đã được triển khai.

Tổng thống Trump có mặt tại sân golf Trump National Golf Club ở Bedminster trong dịp cuối tuần vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)
#máy bay quân sự Mỹ #sân golf #Tổng thống Donald Trump #tiêm kích F-16 Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kinh tế Mỹ bất ngờ mất 23.000 việc làm trong tháng 7

Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp của nước này đã giảm 23.000 việc làm trong tháng 7, sau khi số liệu của hai tháng trước đó bị điều chỉnh giảm đáng kể.

(Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Sập công trình tại Cuba khiến 2 người tử vong

Một phần công trình bỏ hoang tại Trường Trung học ở thị trấn Remedios, tỉnh Villa Clara, miền Trung Cuba bị sập vào ngày 5/8; lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân.