Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm Cố vấn pháp lý mới của Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/8 thông báo bổ nhiệm ông Will Scharf - Thư ký Nhân sự Nhà Trắng - sang làm Cố vấn pháp lý mới của Nhà Trắng, thay ông David Warrington sẽ rời chính trường từ ngày 1/9 để chuyển sang khu vực tư nhân.

Thông báo trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đánh giá ông Scharf là người “cứng rắn, mạnh mẽ và thông minh,” tôn trọng pháp luật và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới.

Trên cương vị Cố vấn pháp lý, ông Scharf sẽ tư vấn cho Tổng thống Trump về các vấn đề pháp lý và chính sách liên quan đến hoạt động của Nhà Trắng, đồng thời là đầu mối chủ yếu giữa Nhà Trắng và Bộ Tư pháp.

Văn phòng của ông Scharf cũng xử lý các vấn đề liên quan đến quyền ân xá của Tổng thống, việc bổ nhiệm thẩm phán, xem xét các dự luật và ứng phó với các cuộc điều tra của Quốc hội cũng như các vụ kiện nhằm vào tổng thống.

Việc thay đổi nhân sự diễn ra vài tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, trong bối cảnh đảng Cộng hòa của ông Trump đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Quốc hội. Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump và chính quyền nếu giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Ông Scharf từng làm việc tại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump, tham gia thúc đẩy việc phê chuẩn các thẩm phán, trong đó có 2 Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh và Amy Coney Barrett.

Trước đó, ông từng là công tố viên liên bang và luật sư đại diện cho Tổng thống Trump trong một số vụ kiện. Trên cương vị Thư ký Nhân sự Nhà Trắng, ông Scharf phụ trách quản lý các tài liệu trình Tổng thống xem xét, đồng thời thường xuyên có mặt khi ông Trump ký các sắc lệnh hành pháp./.

Tổng thống Mỹ rung chuông khai mạc phiên giao dịch Phố Wall từ Nhà Trắng Sự kiện cũng đánh dấu ngày giao dịch đầu tiên gắn với chương trình "Trump Accounts" - tài khoản tiết kiệm dành cho trẻ em được thành lập theo đạo luật ngân sách do đảng Cộng hòa thông qua.