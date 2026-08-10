Lầu Năm Góc đốc thúc ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ tăng tốc sản xuất vũ khí

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Lầu Năm Góc đang thúc giục ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ đẩy nhanh tốc độ sản xuất vũ khí nhằm bổ sung kho dự trữ đã suy giảm, trong đó có số vũ khí vừa được sử dụng trong cuộc chiến với Iran.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell ra tuyên bố cho biết Bộ Chiến tranh Mỹ đang khẩn trương mua sắm các loại vũ khí và đạn dược để quân đội nước này đối phó kịp thời các mối đe dọa.

Ông Parnell nhấn mạnh đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa rộng lớn hơn đã được Lầu Năm Góc triển khai trước cuộc xung đột với Iran.

Theo bản ghi nhớ mà tờ Washington Post có được, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg hôm 5/8 đã gửi thư cho giới lãnh đạo công nghiệp quốc phòng Mỹ, yêu cầu họ trong vòng không quá 21 ngày phải đệ trình kế hoạch nhằm “thúc đẩy các lịch trình giao hàng nhanh hơn đáng kể, quyết liệt hơn và/hoặc tăng sản lượng đối với các năng lực quan trọng.”

Bản ghi nhớ được đưa ra trong bối cảnh những cuộc giao tranh gần đây với Iran tiêu tốn thêm lượng tên lửa đánh chặn tiên tiến vốn đã suy giảm trong kho dự trữ của quân đội Mỹ, có khả năng khiến binh sỹ nước này phải đối mặt với rủi ro lớn hơn nếu các hành động thù địch tiếp diễn.

Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại Washington, lượng tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống Patriot và Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) bị thu hẹp có thể buộc Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông phải chấp nhận nhiều rủi ro hơn để tiết kiệm các hệ thống phòng không này.

Chẳng hạn, các lực lượng Mỹ có thể sẽ phóng ít tên lửa hơn để đánh chặn thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đang bay tới từ Iran, qua đó làm tăng khả năng lọt qua của một số mục tiêu.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tỏ ra khó chịu trước những thông tin công khai về tình trạng thiếu hụt đạn dược.

Trên mạng xã hội Truth Social hôm 6/8, ông chủ Nhà Trắng khẳng định Mỹ vẫn sở hữu “lượng đạn dược khổng lồ, đặc biệt là một số chủng loại,” đồng thời tiết lộ các doanh nghiệp quốc phòng đang liên tục sản xuất và chuyển giao thêm đạn dược cho quân đội khi cần thiết.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng kho dự trữ một số loại vũ khí chủ lực của Mỹ đã giảm xuống đến mức “đáng lo ngại” do chiến dịch quân sự tại Iran.

Tháng trước, CSIS ước tính số tên lửa đánh chặn Patriot đã giảm từ 2.330 quả trước khi chiến tranh bắt đầu xuống còn 1.030 quả khi lệnh ngừng bắn hồi tháng Tư có hiệu lực.

Sau những cuộc giao tranh gần đây, lượng dự trữ hiện được ước tính chỉ còn từ 759 đến 827 quả, giảm ít nhất 65% so với trước khi bùng nổ xung đột.

Ngoài ra, số tên lửa đánh chặn THAAD đã giảm từ 452 quả trước chiến tranh xuống còn 232-262 quả vào thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Mỹ đã có thể bổ sung một phần kho dự trữ, đưa số lượng lên khoảng 234-278 quả. Tuy nhiên, lượng dự trữ vẫn thấp hơn ít nhất 38% so với trước khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, dự luật chi tiêu quốc phòng hiện vẫn bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh các nhà lập pháp phản đối đề nghị của Nhà Trắng về việc tăng mạnh ngân sách dành cho Lầu Năm Góc lên 1.500 tỷ USD, từ mức khoảng 900 tỷ USD của năm ngoái.

Bộ Chiến tranh Mỹ trước đó thông báo đã ký các thỏa thuận với Northrop Grumman và Lockheed Martin nhằm mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn.

Theo Lầu Năm Góc, các thỏa thuận này sẽ giúp tăng gấp 3 lần sản lượng tên lửa Patriot PAC-3 và gấp 4 sản lượng tên lửa THAAD./.

Lầu Năm Góc bỏ ra gần 3 tỷ USD mua radar Sentinel A4 thế hệ mới Bộ Quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng trị giá gần 3 tỷ USD với Tập đoàn Lockheed Martin để sản xuất hệ thống radar Sentinel A4 thế hệ mới, nhằm tăng cường năng lực phát hiện các mối đe dọa trên không.