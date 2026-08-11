Du khách trải nghiệm không gian cà phê 2D độc đáo giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh

Một không gian cà phê được thiết kế theo phong cách 2D đang mang đến trải nghiệm mới cho người dân và du khách tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với hai gam màu đen, trắng chủ đạo, các đường nét mô phỏng tranh phác thảo được thể hiện trên tường, bàn ghế, cầu thang và nhiều vật dụng quen thuộc. Một số hình ảnh đặc trưng của thành phố cũng được đưa vào thiết kế, tạo dấu ấn địa phương. Tại đây, du khách không chỉ thưởng thức đồ uống mà còn có thể chụp ảnh, vẽ và tương tác với không gian, qua đó khám phá một góc nhìn khác về đời sống đô thị Thành phố Hồ Chí Minh./.